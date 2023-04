DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Index steigt im April leicht - Lagebeurteilung rückläufig

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im April leicht aufgehellt, wobei die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als schlechter beurteilten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 93,6 (März revidiert: 93,2) Punkte. Es war der sechste Anstieg in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 93,8 prognostiziert. Für März waren vorläufig 93,3 Punkte genannt worden. "Die Sorgen der deutschen Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis.

Hauck Aufhäuser Lampe: Ifo-Index enttäuschend

Alexander Krüger, der Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, findet die Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas trotz des leichten Anstiegs im April enttäuschend. "Wir werden zwar am Freitag wahrscheinlich einen kleinen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal bekommen, aber dass sich die Lagebeurteilung der Unternehmen zu Beginn des neuen Quartals von einem niedrigen Niveau aus eintrübt, das hat mich enttäuscht", sagte Krüger. Das deute nicht auf eine Konjunkturerholung hin, die diesen Namen verdient habe.

Bundesbank: Deutsches BIP im ersten Quartal gestiegen

Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2023 gewachsen und damit einer technischer Rezession entgangen ist. Im vierten Quartal 2022 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gesunken. "Die deutsche Wirtschaft schlug sich im ersten Quartal 2023 besser als noch vor einem Monat erwartet und erhöhte ihre Aktivität vermutlich wieder etwas", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht.

EZB/Eiopa: Nur ein Viertel der Klimakatastrophen-Risiken versichert

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Versicherungsaufsicht Eiopa wollen dafür sorgen, dass sich Haushalte und Unternehmen besser gegen Klimakatastrophen wie Fluten oder Feuer versichern. In einem gemeinsamen Positionspapier schreiben sie, dass Versicherer die Schäden durch sehr große Katastrophen möglicherweise nicht alleine tragen könnten, sondern die Unterstützung von Kapitalmärkten bzw. durch öffentliche Mittel brauchten.

EZB/Panetta: EU sollte der Blockbildung widerstehen

Die EU-Staaten sollten nach Ansicht von EZB-Direktor Fabio Panetta einer Bildung von Handelsblöcken widerstehen, sich aber zugleich auf eine solche Entwicklung vorbereiten. In einer Diskussionsveranstaltung des Think Tanks Bruegel schlug Panetta laut veröffentlichten Redetext Grundprinzipien vor, die die EU in nächster Zeit befolgen sollte.

Kreditwirtschaft dringt auf Anpassungen im Unternehmenssteuerrecht

Die Kreditwirtschaft hat auf einem Steuersymposium mit Steuer- und Finanzpolitikern strukturelle Anpassungen im Unternehmenssteuerrecht gefordert. "Blicken wir nach vorn, stehen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft vor einer großen Herausforderung, geprägt beispielsweise durch Klimawandel, Geopolitik und dem rasanten technologischen Wandel. Damit es gelingt, den Wohlstand hierzulande auch für die künftigen Generationen zu wahren, gehören auch steuerpolitische Veränderungen zwingend auf die Tagesordnung", forderte das Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Daniel Quinten.

Pfandbriefbanken: Nachlassendes Immobilienfinanzierungsgeschäft

Das Pfandbriefgeschäft ist aus Sicht des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (VDP) ganzjährig positiv verlaufen, das Immobilienfinanzierungsgeschäft verzeichnete im zweiten Halbjahr im Zuge einer allgemeinen Trendumkehr am Markt aber Rückgänge. "Der Pfandbrief und seine Emittenten haben die zahlreichen aktuellen Belastungsfaktoren einschließlich der jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärkten bislang gut gemeistert. Unsere Mitgliedsinstitute zeigen sich damit erneut krisenresistent und agieren weiterhin risikobewusst", stellte VDP-Präsident Georg Reutter fest. Der Pfandbriefmarkt bleibe auch in turbulenten Zeiten liquide.

Umfrage: Energiekosten sind größtes Investitionshemmnis

Hohe Energiekosten, Bürokratie und Fachkräftemangel sind die drei größten Bremser für Investitionen von Unternehmen in Deutschland, so eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des Wirtschaftsforums der SPD. In der zwischen Ende März und Mitte April durchgeführten Umfrage gaben demnach nur 24,9 Prozent an, dass sie derzeit nichts davon abhalte, Investitionen zu tätigen. Die anderen Unternehmen sähen Hindernisse ganz unterschiedlicher Natur. Das mit 27,6 Prozent am häufigsten genannte Problem seien "hohe Energiekosten".

Ministerium will Biomasse-Heizungen nur in Bestandsgebäuden

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Vorgaben für den Einsatz von Holzheizungen in der Wärmewende verteidigt und auf den sinnvolleren Einsatz solcher Heizungen in Bestandsgebäuden hingewiesen. Im vom Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch sei der Einbau von Biomasse-Heizungen in Neubauten zwar theoretisch nicht verboten, wie das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geführte Ministerium erklärte. Sie sollten aber nicht in Neubauten, sondern in Bestandsgebäuden zum Einsatz kommen.

Studie: "Profit-Hunger" trägt zu stark steigenden Lebensmittelpreisen bei

Der "Profit-Hunger" der Hersteller trägt einer Untersuchung zufolge zu den stark steigenden Preisen für Lebensmittel bei. Mehr als ein Drittel der jüngsten Preissteigerungen in Deutschland sei nicht auf Faktoren wie gestiegene Energie- oder Lohnkosten zurückzuführen, heißt es in einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade. Dieser Trend zu "übermäßigen Gewinnmitnahmen" ist demnach überall in Europa zu beobachten, in Deutschland sei er aber besonders "eklatant".

HDE: Einzelhandel verliert voraussichtlich 9.000 Geschäfte

Nach den schwierigen Corona-Jahren verliert der Einzelhandel in Deutschland 2023 nach einer Prognose des Handelsverbands Deutschland (HDE) in diesem Jahr 9.000 weitere Geschäfte. Die zunehmenden Leerstände in vielen Innenstädten machten Standorte unattraktiver und gefährdeten weitere Unternehmen. Der HDE forderte deshalb eine Gründungsoffensive mit Anreizen durch die Politik und die Schaffung von Ansiedlungsmanagern. "Die Zahl der Ladengeschäfte in Deutschland nimmt auch 2023 weiter ab. Betroffen ist vor allem der kleinbetriebliche Nonfood-Fachhandel", konstatierte HDE-Präsident Alexander von Preen.

Paus gesprächsbereit bei Finanzbedarf für Kindergrundsicherung

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat Gesprächsbereitschaft bei der Planung der Kindergrundsicherung und der von ihr dafür geforderten 12 Milliarden Euro gezeigt. Sie habe mit der genannten Summe "eine Orientierung gegeben", sagte sie in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin am Sonntag. Eine maximale Höhe des Förderungsbedarfs für die Kindergrundsicherung nannte sie nicht. Paus hatte bislang deutlich gemacht, dass sie für das im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekt ab 2025 die Summe von 12 Milliarden Euro pro Jahr für erforderlich halte. Nun sagte sie, innerhalb der Regierung werde geklärt, "was eben alles Teil der Kindergrundsicherung sein muss, damit wir eben nicht lauter versprenkelte Leistungen haben".

Russland meldet Angriff auf Krim mit Drohnenschiffen

Russische Behörden haben eigenen Angaben zufolge einen Drohnenangriff auf die Hafenstadt Sewastopol auf der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim abgewehrt, die Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte ist. Ein unbemanntes Wasserfahrzeug, auch Drohnenschiff genannt, sei in der Nacht zum Montag zerstört worden, ein weiteres sei explodiert, erklärte der vom Kreml unterstützte Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew. Den Angaben zufolge gab es weder Verletzte noch Sachschäden. "Alles ist ruhig in der Stadt. Aber alle Soldaten und Dienste sind bereit für den Kampf", erklärte Raswoschajew im Onlinedienst Telegram.

