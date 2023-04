München (ots) -Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert von der EU mehr "strategische Autonomie" gegenüber den USA: Wie sollen wir künftig mit China und Russland umgehen? Sollte Deutschland mehr Führung in Europa übernehmen? Darüber diskutieren der langjährige SPD-Parteivorsitzende und Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel sowie der ehemalige CDU-Parteivorsitzende und Außenpolitiker Armin Laschet.Fünf Jahre lang berichtete ARD-Moskaukorrespondent Demian von Osten täglich über die Politik und das Leben in Russland. Im Interview erklärt er, was die russische Bevölkerung über den Ukraine-Krieg denkt und was eine Niederlage für Kreml-Chef Wladimir Putin bedeuten würde.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Urban Priol, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke sowie der Kolumnist und Autor Hajo Schumacher.Die Gäste u.a.:Sigmar Gabriel, SPD(Bundesaußenminister a.D.)Armin Laschet, CDU(Außenpolitiker und ehemaliger CDU-Vorsitzender)Demian von Osten (ARD-Moskaukorrespondent)Urban Priol (Kabarettist)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Hajo Schumacher (Kolumnist und Autor)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5493045