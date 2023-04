ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf einen Call mit Konzernchef und Finanzvorstand. Die Niederländer hätten mit Blick auf jüngste Berichte über den weltgrößten Chiphersteller TSMC untermauert, dass die Lieferzahlen in der EUV-Lithografie in diesem Jahr steigen werden./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 16:39 / GMT



ISIN: NL0010273215