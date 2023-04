BVB Aktie nach Tabellenführung auf 7-Wochen-Hoch - Anleger hoffen auf Meistertitel

Die BVB Aktie befindet sich am Montag und damit nach Eroberung der Tabellenführung im Höhenflug. Mit einem Tagesplus von fast siebne Prozent notieren die Anteilsscheine der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA bei über 4,35 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit über sieben Wochen.

Unter dem Strich verbleiben noch insgesamt fünf ausstehende Pflichtspiele in dieser Saison. Borussia Dortmund nach 4:0-Heimsieg fünf Spiele vor Saisonende plötzlich Tabellenführer Durch einen 4:0-Heimsieg hat sich die Mannschaft von Borussia Dortmund am Samstagabend an die Tabellenspitze herangerobbt. Hintergrund für den Wechsel der Tabellenspitze war gleichzeitig die Niederlage der Bayern in Mainz. Die Chancen für den Gewinn der deutschen Meisterschaft stehen damit so gut wie nie zuvor. Anleger hoffen nun, dass sich der BVB aus eigener Kraft in den restlichen fünf Spielen behaupten kann.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

