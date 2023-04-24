DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BED BATH + BEY. 14/24 BBYA US075896AA80 BAW/UFN
BED BATH + BEY. 14/34 BBYB US075896AB63 BAW/UFN
BED BATH + BEY. 14/44 BBYC US075896AC47 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BED BATH + BEY. 14/24 BBYA US075896AA80 BAW/UFN
BED BATH + BEY. 14/34 BBYB US075896AB63 BAW/UFN
BED BATH + BEY. 14/44 BBYC US075896AC47 BAW/UFN