DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66 BAW/UFN

COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62 BAW/UFN

STARCAP.-DYNYM.BDS AEO SBQ1 LU0137341789 BAW/UFN