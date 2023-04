NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC vor der Berichtssaison britischer Banken auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Analyst Joseph Dickerson traut der HSBC in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie das ertragsseitig größte Überraschungspotenzial zu. Die Aktie bleibe unter den britischen Instituten der Wert überzeugendste Wert./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2023 / 20:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2023 / 20:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286