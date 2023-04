Aktuell steht und fällt am Markt alles mit den Inflationsdaten und den damit einhergehenden Zins-Reaktionen der Notenbanken. Der Zenit der Preissteigerung scheint erreicht, die Frage bleibt: Ist auch der Zenit der steigenden Zinsen erreicht? Wie entscheiden sich die US-Notenbanker der Federal Reserve? Das und welche Indikatoren jetzt spannend sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Thomas Gebert vom Gebert Brief.