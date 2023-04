Wandel-Update von DO & CO: Das Catering-Unternehmen DO & CO hat im Ja¨nner 2021 Wandelschuldverschreibungen mit Endfa¨lligkeitstag 28. Ja¨nner 2026 im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro und unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen begeben. Der Wandlungspreis liegt derzeit bei 80,63 Euro, die Aktie notiert über 100 Euro. Daher wollen einige Inhaber der Schuldverschreibungen nun in Aktien wandeln. Zum 22. April 2023 hat die Gesellschaft Wandlungserkla¨rungen mit einem Nennbetrag von insgesamt 24 Mio. Euro erhalten. Bereits abgewickelt wurden Wandlungen mit einem Nennbetrag von insgesamt: 17,2 Mio. Euro. Die Anzahl der neuen Aktien, die an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen bereits ausgegeben wurden liegt bei 213.313 Atück, 84.333 Stück werden noch ...

