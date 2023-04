Zollikerberg (ots) -Am 1. September 2023 eröffnet das Spital Zollikerberg ein Geburtshaus und erweitert damit sein Angebot um eine ausserklinische Alternative zur Spitalgeburt.Das Spital Zollikerberg kommt mit dem "Geburtshaus Zollikerberg" dem Bedürfnis schwangerer Frauen entgegen, eine hebammengeleitete Geburt in einem familiären Umfeld zu erleben. Ab dem 1. September 2023 können werdende Mütter in die ruhige Atmosphäre eines Geburtshauses eintauchen und von einer ganzheitlichen, hebammengeleiteten Betreuung vor, während und nach der Geburt profitieren. Dank der unmittelbaren Nähe des Geburtshauses zum Spital Zollikerberg wird, sofern notwendig, die Nutzung der medizinischen Infrastruktur inklusive Neonatologie für Mutter und Kind gewährleistet."Wir möchten denjenigen Familien, die sich zwischen einem Geburtshaus und einem Spital entscheiden können, eine gute Alternative bieten und die hebammengeleitete Geburt ermöglichen.", sagt Pia Schnitzler, Klinikleiterin Frauenklinik des Spitals Zollikerberg. "Das Geburtshaus schafft für werdende Mütter und ihre Familien ein geborgenes und ruhiges Ankommen - angrenzend an den Spitalpark und fernab vom klinischen Betrieb."Christian Etter, Direktor des Spitals Zollikerberg, ergänzt: "Die Nachfrage nach hebammengeleiteten Geburten im Kanton Zürich ist in den letzten Jahren gestiegen. Wir freuen uns, mit dem Geburtshaus Zollikerberg dieser Nachfrage entsprechen und unser bereits umfangreiches Angebot der Geburtshilfe komplettieren zu können."Das künftige Geburtshaus am Neuweg 8 auf dem Areal des Spitals Zollikerberg wird derzeit vollständig umgebaut. Es steht werdenden Müttern, die sich eine selbstbestimmte, natürliche und interventionsarme Geburt in entspannter Atmosphäre und Spitalnähe wünschen, offen und verfügt über helle grosszügige Familienzimmer in einer warmen Atmosphäre. Ergänzt wird das Raumangebot durch eine Gemeinschaftsküche, einen Raum für Kurse und Veranstaltungen sowie durch eine schöne Aussenanlage mit Sitzplatz.Über das Spital ZollikerbergAls privates Akutspital mit öffentlichem Leistungsauftrag trägt das Spital Zollikerberg zur optimalen medizinischen Versorgung des Grossraums Zürich bei. Jährlich behandelt das Spital mehr als 11 000 Personen stationär sowie rund 60 000 ambulant und führt über 7000 Operationen durch. Mit mehr als 2000 Neugeborenen im Jahr ist das Spital Zollikerberg eine der beliebtesten Geburtskliniken in der Schweiz. Das Dialysezentrum gehört mit 23 Plätzen zu den grössten Zentren im Kanton Zürich. Das von der Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule getragene Spital bietet eine breite Palette an medizinischen Leistungen in der Inneren Medizin, der Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe inklusive Neonatologie. Rund 1200 Mitarbeitende gewährleisten eine umfassende Behandlung und Betreuung.Pressekontakt:Geburtshaus Zollikerbergam Spital ZollikerbergDaniela ThrierLeiterin Marketing & KommunikationT +41 (0)44 397 32 51medien@spitalzollikerberg.chwww.geburtshaus-zollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100905823