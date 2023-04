Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Paralleles Parken, vorwärts einparken oder aus einer Sackgasse mit vier Rädern entkommen, die sich zusammen oder einzeln um bis zu 90° drehen lassen.- Eine Schlüssellösung für autonomes Fahren und PBVs, die durch die erfolgreiche Demonstration auf öffentlichen Straßen für Zuverlässigkeit gesorgt hat.- Im Einklang mit dem Trend zur maßgeschneiderten Mobilität, festigt Hyundai Mobis seine Vision, ein Anbieter von Mobilitätsplattformen zu werden.Ein Demoauto mit dem "e-Corner System", einer Schlüsseltechnologie von Hyundai Mobis (KRX 012330), ist auf der öffentlichen Straße erschienen. Das System faszinierte die Zuschauer, indem es die Bewegung der zukünftigen Mobilität demonstrierte, wie beispielsweise das parallele Einparken auf engstem Raum nur durch das Einstellen des Radwinkels und das Ausweichen aus einer Sackgasse mit Hilfe einer 180-Grad-Wendung.Hyundai Mobis enthüllte ein Demo-Video seines IONIQ 5, das mit dem e-Corner-System ausgestattet ist und auf dem Hyundai Mobis Proving Ground in Seosan, sowie auf angrenzenden Straßen fährt und eine Vielzahl von Fahrmodi demonstriert. Mit dem Erfolg eines Demo-Autos, das auf realen Straßen fährt, verbessert das System seine Zuverlässigkeit, die lediglich als Zukunftstechnologie angesehen wurde.In dem Clip fuhr das e-Corner-System-Demo-Auto auf dem Testgelände und auf der öffentlichen Straße und zeigte das "Crab Walking", bei dem alle vier Räder um 90 Grad gedreht werden, um eine Parallelbewegung vorzunehmen. Es ermöglicht jedem das parallele Einparken auf engstem Raum. Das System verfügte auch über "Nulldrehung", bei der die Vorderräder nach innen gedreht wurden, während sich die Hinterräder nach außen drehten, um eine 360-Grad-Leerlaufdrehung vorzunehmen. Dieses Merkmal ermöglicht es dem Fahrer, die Richtung eines Fahrzeugs auf engstem Raum mit minimaler Bewegung leicht zu ändern.Das Video stellte auch das "Diagonalfahren" vor, bei dem alle vier Räder um 45 Grad in die gleiche Richtung gedreht werden, um reibungslos Hindernissen oder Fahrzeugen auf der Straße auszuweichen. In dem Video wird auch das "Pivot Turn" eingeführt, mit dem der Fahrer einen beliebigen Punkt für die Mittelachse auswählen kann, um das Fahrzeug entsprechend zu drehen, wie das Zeichnen eines Kreises mit einem Kompass.Das von Hyundai Mobis entwickelte e-Corner-System ist ein All-in-One-Paketmodul aus Brake-by-Wire, Steer-by-Wire, Dämpfer und In-Wheel-Motor, das an jedem Rad installiert ist. Das System gilt als Schlüsseltechnologie der Mobilität für die Elektrifizierung und das autonome Fahren. Diese innovative Technologie wurde weltweit noch nie in Serie produziert.Hyundai Mobis geht einen Schritt weiter als die globale Konkurrenz und nutzt seine Fähigkeit, eine breite Palette wesentlicher Komponenten nicht nur für Lenkung und Bremsen, sondern auch für Konnektivität und Elektrifizierung im eigenen Haus zu entwickeln und diese zusammenzuführen.Cheon Jae-seung, Leiter des FTCI (Future Technology Convergence Institute) bei Hyundai Mobis, sagte: "Wir idealisieren das e-Corner-System, um den Anforderungen an die Mobilität der Zukunft gerecht zu werden. Wir werden verschiedene Arten von maßgeschneiderten Mobilitätslösungen sichern, die im autonomen Fahren und im PBVs eingesetzt werden können, um unsere Vision zu festigen, neue Höhen als Anbieter von Mobilitätsplattformen zu erreichen."Medien-Kontakt:Jihyun Han: jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang: ckhwang@mobis.co.krVideo - https://www.youtube.com/watch?v=3Isz0XgBsIgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/3998323/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-e-corner-system-von-hyundai-mobis-mit-crab-walking-und-zero-turn-ist-das-weltweit-erste-das-auf-offentlichen-straWen-fahrt-301804248.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5493159