Apple hat angekündigt, gemeinsam mit Goldman Sachs ein Sparbuch anzubieten, was in der Finanzwelt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Charttechnisch pirscht sich die Aktie Schritt für Schritt an einen wichtigen Widerstand heran. Ein Golden Cross und ein hohes Kaufvolumen machen Hoffnung auf einen Break-out.Seit dem Allzeithoch im Januar 2022 befindet sich Apple in einem Abwärtstrend, an dessen Oberseite sich die Aktie nun annähert und somit vor einer wichtigen Hürde bei 168,19 Dollar steht.Im Februar ...

