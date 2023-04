Seit Monaten kennt die Aktie der Deutschen Telekom quasi nur den Weg nach oben. Am Montag trägt der Magenta-Konzern allerdings die rote Laterne im DAX. JPMorgan und die UBS haben in neuen Studien das Kursziel gesenkt. Grund zur Panik besteht allerdings nicht, da die Banken nach wie vor viel Luft nach oben sehen.Die anstehenden Quartalszahlen dürften wenig spannend ausfallen, so JPMorgan-Analyst Akhil Dattani. Sie sollten die strukturellen Pluspunkte wie das wohl schnellere Wachstum bei den Festnetz-Umsätzen ...

