Mannheim (ots) -Als erfahrener Copywriter ist Julius Kemnitzer auf die Erstellung von verkaufsstarken Werbetexten spezialisiert. Mit seinem Angebot unterstützt er Dienstleister sowie Agenturen dabei, ihre Werbemaßnahmen messbar erfolgreicher zu gestalten. Hierfür setzt der Experte auch auf verkaufspsychologische Mechanismen. Diese fesseln Interessenten und machen sie zu treuen Kunden. Hier erfahren Sie, warum Künstliche Intelligenzen nun den Verkauf revolutionieren können.Die Welt befindet sich im Wandel und kann sich vor Neuerungen kaum mehr retten. Vor allem in einem schnelllebigen Alltag, in dem immer mehr Effizienz erforderlich wird, treten dabei auch vermehrt künstliche Intelligenzen in den Vordergrund. Vor allem ChatGPT, ein sprach- sowie textbasierten Chatbot von OpenAI, ist dabei in aller Munde. Zwar stehen einige Menschen und Unternehmen den KI-basierten Systemen noch skeptisch gegenüber, doch werden diese mehr und mehr in den Arbeitsalltag integriert. "Dienstleister und Agenturen können massiv von den Vorteilen der KI profitieren. Eine Revolution im Verkauf wird immer wahrscheinlicher - viele Gründe sprechen dafür", so Julius Kemnitzer, erfahrener Copywriter, der sich auf die Erstellung von verkaufsstarken Werbetexten spezialisiert hat. Um welche Gründe es sich dabei im Detail handelt, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.1. Gute Ideen und Inhalte werden einfach zugänglichVielen Menschen fällt es schwer, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Ihnen fehlen beim Schreiben von Marketing- oder Verkaufstexten schlicht gute Ideen. Auch bei der Erstellung von Verkaufskampagnen und Videoskripten sind Schreib- oder Denkblockaden keine Seltenheit. KI-Tools wie ChatGPT setzen hier an. Sie lassen Kreativität als seltene Fähigkeit von Menschen teilweise automatisierbar werden: Die Künstliche Intelligenz fördert die Ideenentwicklung und stellt ein wertvolles Asset für das Brainstorming dar. Hierzu benötigt es lediglich einfache Befehle, um Themenvorschläge, Headlines oder Ideen für den User zu generieren - die Inhalte lassen sich anschließend bedarfsgerecht weiterverarbeiten.2. Die Quantität von Content lässt sich effizient erhöhenWer Content erstellt, muss dafür wertvolle Ressourcen aufwenden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Social-Media-Beiträge, Werbeanzeigen oder Akquise-Broschüren gefragt sind. Nutzen Dienstleister und Agenturen KI-Tools wie ChatGPT, können sie mehr Content mit geringerem Zeitaufwand produzieren. Künstliche Intelligenz steigert die Effizienz von menschlichen Kreativteams deutlich. Im Vergleich zur rein manuellen Arbeit lässt sich mithilfe von KI also viel Zeit und Geld einsparen.3. Die Aufgabenverteilung kann nachhaltig optimiert werdenDie Rolle von Marketern und Verkäufern befindet sich aufgrund der KI in einem noch nie dagewesenen Wandel. Deren menschlich-konzeptionelle Arbeit rückt zusehends in den Vordergrund. Artifizielle Intelligenzen können ihre weniger anspruchsvollen Aufgaben wie etwa Formulierungen verlässlich übernehmen. Dazu sind zwar auch Menschen in der Lage - bei ihnen dauert die Ausformulierung von Ideen jedoch selbst mit viel Erfahrung deutlich länger.Marketer und Verkäufer werden sich zukünftig also verstärkt auf kreativere sowie strategische Aufgaben konzentrieren. Dazu gehört beispielsweise die Erstellung eines roten Fadens für Kampagnen. Auch die Erweiterung oder Anpassung von Marketingbotschaften wird in menschlicher Expertenhand bleiben. Die KI kann den kreativen Prozess jedoch zielgerichtet unterstützen und abkürzen.4. Schnelligkeit wird als Wettbewerbsvorteil greifbarEine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit ist einer der wesentlichen Schlüssel für unternehmerischen Erfolg. Diesen Speed of Implementation können Firmen mithilfe von KI zielgerichtet ausschöpfen. Menschliche Kreativitätsblockaden oder fehlender Ideenreichtum verzögern Arbeitsprozesse nämlich nicht länger. So wird Marketing deutlich schneller und effizienter. Diesbezüglich ergibt sich ein weiterer Vorteil für Unternehmen: Das Wissen stammt ebenso wie die Inspiration für eine Kampagne aus einer verlässlichen Quelle. Auch so beschleunigt KI die Erstellung von Inhalten, was sich direkt und abteilungsübergreifend auf die Umsetzungsgeschwindigkeit auswirkt.5. Der Fokus auf die Zielgruppe lässt sich schärfenEin essenzieller Aspekt im Marketing und Verkauf ist es, die eigene Zielgruppe zu kennen. Das tiefgreifende Verständnis für ihre Sorgen, Ängste, Wünsche und Träume muss gegeben sein, um sie mit dem eigenen Angebot erreichen zu können. Entsprechend aufwendig zeigt sich die klassische Zielgruppenrecherche. Sie umfasst Analysen zahlreicher Daten, die aus Foren, Artikeln oder über Suchmaschinen wie Google gewonnen werden müssen. Mithilfe von ChatGPT lässt sich diese Zielgruppenrecherche schon heute enorm vereinfachen. Dank einer einfachen Fragestellung können Einwände und behandelnde Faktoren nämlich umgehend identifiziert werden.Dabei erstellt eine smarte KI wie ChatGPT Zielgruppen-Avatare mit einem Klick. Dies ermöglicht ein umfassendes Verständnis der eigenen Zielgruppe, was sich auch in verkaufspsychologischer Hinsicht ausschöpfen lässt. Effektive Werbetexte oder Verkaufstexte basieren dadurch nicht länger auf Vermutungen. Ihre Basis bilden vielmehr verlässliche Zielgruppen-Avatare. Dadurch können Unternehmen die Bedürfnisse potenzieller Kunden optimal erfüllen. Wenig überraschend also, warum KI-Tools wie ChatGPT nicht nur im Vertrieb als disruptive Innovation gehandelt werden.Als Agentur oder Dienstleister möchten Sie von einer vereinfachten und dabei messbar erfolgreicheren Kundenakquise profitieren? 