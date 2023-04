Die Coca-Cola-Aktie steht eine Stunde vor Handelseröffnung an der Wall Street ordentlich im Plus. Am frühen Nachmittag hat der Softdrink-Hersteller starke Zahlen für das erste Geschäftsquartal veröffentlicht und damit die Schätzungen der Analysten übertroffen. Anlegern bietet sich jetzt eine gute Nachkaufchance. Coca-Cola hat im ersten Quartal 2023 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar gesteigert. Die Analysten hatten 10,8 Milliarden Dollar erwartet. ...

