London (ots) -Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat auf Antrag unseres Mandanten Roger Waters heute eine einstweilige Anordnung gegen die Stadt Frankfurt und das Land Hessen erlassen. Danach müssen sie durch Einwirkung auf die Frankfurter Messe dafür sorgen, dass Waters am Abend des 28.05.2023 Zugang zur Festhalle Frankfurt erhält, um dort ein Konzert im Rahmen seiner Europatour "This is not a drill" spielen zu können. Die Antragsgegner hatten unserem Mandanten den haltlosen Vorwurf gemacht, Antisemit zu sein. Mit dieser Begründung wollten sie sein Konzert verhindern. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat diesem Versuch nun eine Absage erteilt.Roger Waters freut sich auf seinen Auftritt in Frankfurt.Herausgeber: Mark Fenwick Management - London im Namen von Herrn George Roger WatersPressekontakt:Kontakt für Presseanfragen:HÖCKER Rechtsanwälte PartGmbBRechtsanwalt Prof. Dr. Ralf HöckerRechtsanwalt Michael FenglerRechtsanwalt Glen O'BrienFriesenplatz 150672 KölnDeutschlandE-Mail: contact@hoecker.euTel: +49(0)221-93319-10Fax: +49(0)221-93319-110Original-Content von: Mark Fenwick Management - London, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169170/5493184