Die BKS Bank startet heute (24.4.) ihre Kapitalerhöhung um sich "gut auf den nächsten wirtschaftlichen Aufschwung vorzubereiten und weiteres Wachstum zu generieren, Investitionen in die Digitalisierung weiter voranzutreiben und den Streubesitz zu verbreitern", wie es seitens der Bank heißt. Ausgegeben werden bis zu 2.862.860 neue Aktien. Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 1 Stück Junge Aktie für 15 bestehende Stamm-Stückaktien, die während der Bezugsfrist ausgeübt werden können. Der Bezugspreis beträgt 13,20 Euro je Junger Aktie. RHI Magnesita erwirbt die Geschäftstätigkeiten von Seven Refractories in Europa, Indien und den USA für rund 93 Millionen Euro. Seven Refractories ist ein ...

