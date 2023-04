CiperTrust Data Security Plattform von Thales versetzt Kunden nun in die Lage, Secrets von DevOps-Tools und Cloud-Workloads zu verwalten und zu sichern

Unterstützt durch die Akeyless Vault Plattform schützt und automatisiert die neue Lösung den Zugang zu den Secrets in DevOps-Tools und Cloud-Workloads, einschließlich Referenzen, Zertifikaten, API-Schlüssel und Token

Thales bietet nun komplettes Secret-Lifecycle-Management zusätzlich zur Bereitstellung von vollständigem Lifecycle-Management für Kodierungsschlüssel

Thales, der führende globale Technologie- und Sicherheitsanbieter, gab heute die Einführung einer neuen Secrets-Management-Lösung als Teil seiner CipherTrust Data Security Plattform bekannt, welche die Entdeckung, Klassifizierung, den Schutz und die Kontrolle sensibler Daten in der Cloud, in eigenen Räumlichkeiten und in hybriden Umgebungen vereinheitlicht. Die neue Secrets-Management-Lösung von Thales, die durch die Vault Plattform von Akeyless unterstützt wird, versetzt die Kunden in die Lage, die Secrets von DevOps-Tools und Cloud-Workloads zu verwalten und zu sichern. Die neuen Fähigkeiten verbessern die Möglichkeiten der CipherTrust Data Security Plattform, die Sicherheits- und Governance-Teams zu unterstützen, die Risiken durch Optimierung der Sicherheitsprozesse im gesamten Betrieb zu reduzieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005089/de/

@Thales

Die neue Secrets-Management-Lösung von Thales gewährleistet, dass lediglich autorisierte Workloads und Anwendungen Zugang zu ihren Passwörtern, API-Schlüsseln und Zertifikaten erhalten, indem sie sie vor unautorisiertem Zugriff, Diebstahl oder Missbrauch schützen. Das Verfahren des Secrets-Managements umfasst normalerweise die sichere Erstellung und Speicherung von Secrets, die Kontrolle des Zugangs und die Überwachung zur rechtzeitigen Warnung, wenn der Verdacht eines Verstoßes und damit in Zusammenhang stehender Details besteht.

Todd Moore, Vice President of Data Security Products bei Thales, erläuterte: "Die Kombination von Secrets-Management und Schlüsselmanagement gleicht einem wehrhaften Tresor für die gesamten wertvollen Vermögenswerte. Wir sind äußerst erfreut, wenn unsere Kunden den zunehmenden Geschäftsanforderungen durch unser Angebot einer einzigen Sicherheitsplattform gerecht werden können, welche die Verwaltung ihrer sensiblen Daten vereinfacht, die Sicherheit und Compliance verbessert, die Entwicklungszusammenarbeit fördert und ihre Sicherheitsinfrastruktur erweitern kann."

Die Ergänzung des Secrets-Managements versetzt die CipherTrust Data Security Plattform nun in die Lage, mehreren Kundenbedürfnissen in Bezug auf eine sichere Speicherung und Verwaltung von Secrets gerecht zu werden, einschließlich:

Eindämmung des Risikos von Datenschutzverletzungen: Durch die Bereitstellung sicherer Speicherungs- und Zugangskontrollen für sensible Daten, wie beispielsweise Passwörter, API-Schlüssel und Zertifikate, die wertvolle Ziele für Angreifer darstellen, wird das Risiko von Datenschutzverletzungen vermindert.

Durch die Bereitstellung sicherer Speicherungs- und Zugangskontrollen für sensible Daten, wie beispielsweise Passwörter, API-Schlüssel und Zertifikate, die wertvolle Ziele für Angreifer darstellen, wird das Risiko von Datenschutzverletzungen vermindert. Vereinfachung des Secrets-Managements: In vielen Organisationen werden Passwörter und Zertifikate manuell oder mithilfe von Ad-hoc-Prozessen verwaltet, die zeitintensiv und fehleranfällig sind, insbesondere in großen oder komplexen Umgebungen.

In vielen Organisationen werden Passwörter und Zertifikate manuell oder mithilfe von Ad-hoc-Prozessen verwaltet, die zeitintensiv und fehleranfällig sind, insbesondere in großen oder komplexen Umgebungen. Gewährleistung der Compliance durch Bestimmungen und Standards: Einige Branchen und Regionen erfordern die Einhaltung spezifischer Vorschriften und Standards in Bezug auf die Datensicherheit, deren Einhaltung äußerst kompliziert sein kann.

Einige Branchen und Regionen erfordern die Einhaltung spezifischer Vorschriften und Standards in Bezug auf die Datensicherheit, deren Einhaltung äußerst kompliziert sein kann. Förderung der Zusammenarbeit: Mehrere Teams oder Personen, die Zugang zu Secrets erlangen möchten, verfügen nun über einen zentralisierten und sicheren Weg zur Zusammenarbeit bei ihren Projekten.

Durch Unterstützung mithilfe des Secrets-Managements vereinfacht die CipherTrust Data Security Plattform die Verfahren der Kunden zusätzlich, indem sie eine zentralisierte Verwaltung der Secrets und Schlüssel sowie die Skalierung für Verschlüsselungslösungen und andere Datensicherheitsanwendungsfälle ermöglicht.

Shai Onn, President und Mitbegründe von Akeyless: "Da die Unternehmen zunehmend DevOps-Methoden, Automatisierungen, Containerisierungen und weitere Cloud-Technologien übernehmen, werden sie mit neuen Bedrohungen in Form von Secrets Sprawl konfrontiert, wobei Referenzen, Zertifikate und Schlüssel jeglicher Art in großen Mengen im Quellcode, in Konfigurationsdateien und in DevOps-Automatisierungsplattformen gefunden wurden. In den letzten Jahren war Akeyless Vorreiter des SaaS-basierten Secrets-Management-Markts, wobei es weltweit zur bevorzugten Wahl für namhafte Unternehmen wurde und somit zu einem natürlichen Partner für Thales avancierte. Mithilfe der Secrets-Management-Lösung der Akeyless Vault Plattform kann Thales nun eine holistischere und kohäsivere Plattform für seine Kunden zur Verfügung stellen, die sie in die Lage versetzt, ihre DevOps-Sicherheitsbestrebungen, Cloud-IAM-Initiativen und Verschlüsselungslösungsprojekte zu zentralisieren und zu optimieren."

Für eine Vorführung können Sie den Stand von Thales Nr. N-5369 und den Stand Nr. S-1861 von Akeyless.io auf der RSA 2023 (24. 27. April in San Francisco, USA) besuchen oder erhalten Sie hier weitere Informationen.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 77.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE BITTE

Thales Group

Cloud Protection Licensing Solutions Thales Group

Cybersecurity Solutions Thales Group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005089/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Security Cybersecurity

Marion Bonnet

Tel.: +33 (0)6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com