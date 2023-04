Boomi, ein branchenführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, setzt seine weltweite Expansion mit neuen Büros in Vancouver, Kanada, fort und schafft neue Möglichkeiten für die Tech-Szene der Stadt

Nach der Ernennung mehrerer Mitglieder der Führungsriege, die in Vancouver stationiert sein werden, plant Boomi, zur Unterstützung seiner Expansionsaktivitäten in Kanada und weltweit Hunderte von neuen Teammitgliedern aus einem hochqualifizierten Talentpool einzustellen

BoomiTM, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass es mit der Eröffnung von Büros in Kanada seine globale Präsenz ausweitet. Boomi wird ein Center of Excellence in Vancouver, British Columbia, Kanada, einrichten, um strategische Geschäftsfunktionen, einschließlich Vertrieb und Geschäftsentwicklung, zu unterstützen. Mit seiner Expansion nach Vancouver kann Boomi sich die dortigen hochqualifizierten Arbeitskräfte erschließen. Dabei beabsichtigt es, sofort 80 weitere Stammmitarbeiter in sein Team aufzunehmen und in den kommenden Monaten und Jahren exponentiell zu wachsen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in naher Zukunft einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft in Höhe von 20 Millionen Dollar leistet, wobei in den nächsten Jahren mit einer beträchtlichen Expansion von über 100 Millionen Dollar zu rechnen ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005304/de/

Boomi Continues Global Growth With Expansion Into Canada (Photo: Business Wire)

"Es ist stets eine Freude zu sehen, dass sich führende Unternehmen bei der Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit für Kanada entscheiden, und wir freuen uns, Boomi in Vancouver willkommen zu heißen und begrüßen die sich bietenden Möglichkeiten für unsere lokale Technologiebranche", so François-Philippe Champagne, Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie. "Kanada ist ein beliebter Investitionsstandort für führende Technologieunternehmen wie Boomi. Ihre Expansion ist der beste Beweis für die Arbeit der kanadischen Techniktalente und für das florierende Ökosystem der digitalen Technologie in Vancouver."

Boomi bietet intelligente End-to-End-Automatisierungslösungen, mit denen moderne, digitale Unternehmen ihre Geschäftsergebnisse mit der erforderlichen Geschwindigkeit, Produktivität, Flexibilität und Konnektivität beschleunigen können. Das Unternehmen bedient rund 20.000 Kunden in mehr als 70 Ländern, darunter weltweit bekannte Marken wie AT&T, LinkedIn, Moderna und Sky sowie lokale kanadische Partner und Kunden wie Deloitte Canada, Canadian Pacific Railway und Ritchie Bros. Auctioneers.

"Deloitte hat seit über 5 Jahren eine Allianz mit Boomi und hat das starke Wachstum und die weltweite Expansion des Unternehmens miterlebt", so Morgan Arndt von Deloitte Canada. "Wir freuen uns darüber, dass Boomi eine größere Präsenz in Kanada aufbaut, um diesen wichtigen Markt zu bedienen. Unternehmen in Vancouver und Umgebung setzen ihre digitale Transformation fort. Die Notwendigkeit, ihre Anwendungen und Daten intelligent zu verbinden und zu integrieren, ist größer denn je, und wir sind stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Boomi diese Fähigkeiten nach Kanada zu bringen."

Das neue Center of Excellence von Boomi in der Innenstadt von Vancouver wird seine bestehenden, einheimischen Führungskräfte in der Region nutzen und aufstocken, die ihr Know-how von führenden Technologieunternehmen wie Crystal Decisions, Business Objects, SAP und Google mitbringen. Boomi hat kürzlich die Ernennung von Führungskräften mit globaler Verantwortung bekannt gegeben, die von der Region aus tätig sein werden, darunter Chief Commercial Officer, Greg Wolfe, Chief Marketing Officer, Alison Biggan, Chief Strategy Officer, Rahim Bhatia, und Global Commercial Market Vice President, Troy Anderson, der dem Vancouver-Büro vorstehen wird.

"Wir freuen uns, Boomi in Vancouver als neues Mitglied des schnell wachsenden Tech-Sektors unserer Stadt begrüßen zu dürfen", so Ken Sim, der Mayor von Vancouver. "Die Entscheidung von Boomi, hier Arbeitsplätze zu schaffen und Investitionen zu tätigen, ist ein weiterer Beweis für das Wachstum Vancouvers zu einem globalen Zentrum für Technologie und Innovation."

"Boomi ist eine willkommene Bereicherung des florierenden Tech-Ökosystems von British Columbia. Der Technologiesektor ist mit über 11.000 Unternehmen, die mehr als 131.000 Menschen beschäftigen, einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in British Columbia", so Brenda Bailey, Minister für Arbeitsplätze, wirtschaftliche Entwicklung und Innovation. "Unsere Technologiebranche steht im Mittelpunkt unseres Wirtschaftsplans StrongerBC, der eine starke Ausweitung der Technologieausbildung mit 2.900 neuen Technologie-Studienplätzen an Hochschuleinrichtungen vorsieht, die jährlich 1.000 zusätzliche Technologieabsolventen hervorbringen. Boomi bietet den erstklassigen technischen Fachkräften von British Columbia eine großartige Gelegenheit, in den vielfältigen Bereich der intelligenten Automatisierung und Integration einzusteigen."

"Diese Expansion ist für Boomi eine großartige Gelegenheit, den Pool an Talenten in einer pulsierenden und dynamischen, von Innovation und Technologie geprägten Stadt zu nutzen", so Steve Lucas, CEO von Boomi. "Wir arbeiten bereits eng mit vielen Technologieführern im Großraum Vancouver zusammen und sind bestrebt, branchenführende Integrations- und Automatisierungslösungen bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, unser Know-how nach Kanada zu bringen und einen Beitrag zur florierenden Technologiegemeinschaft in der Region zu leisten."

Diese Nachricht folgt auf zwei weitere Wachstumsmeldungen von Boomi. Das Unternehmen gab bekannt, dass es seine derzeitige Anzahl an Ingenieuren und Technikern verdoppelt, eine eigene Niederlassung in Bengaluru, Indien eröffnet und die Investitionen in Japan steigert, um die wachsende weltweite Nachfrage nach seinen branchenführenden Lösungen zu decken.

Boomi ist Pionier der Cloud-nativen Integration Platform as a Service (iPaaS) und verfügt über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen, eine wachsende Community mit mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen kann auf ein weltweites Netz von Partnern verweisen, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Dienstleistern, unter anderem mit Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Unlängst wurde Boomi in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgeführt. Auch wurde Boomi vor kurzem in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" von Nucleus Research aufgenommen. Das Unternehmen hat auch zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter eine Nennung als einer der besten Arbeitgeber in der Best Workplaces-Liste von Inc. Magazine. Boomi wurde außerdem mit zwei internationalen Stevie® Awards in den Kategorien "Company of the Year" und "Product Innovation", dem Gold Globee® Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS) und dem Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services sowie dem Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide zwei Jahre in Folge.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier im Bereich Cloud-basierter Integration Platform as a Service (iPaaS) und heute führendes globales Software as a Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

Contacts:

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1 415-613-8320