Frankfurt am Main (ots) -Der Europäische Investitionsfonds (EIF) stellt dem Tenax Sustainable Credit Fund - einem von Tenax Capital verwalteten und durch die H&A Global Investment Management in Deutschland und Österreich exklusiv vertriebenen Fonds - zwei Garantien in Höhe von insgesamt 60 Mio. EUR zur Verfügung.Diese Garantien sollen dazu beitragen, den Zugang für italienische Unternehmen zu Finanzierungen in folgenden Segmenten zu verbessern:- Nachhaltigkeit- Innovation und- DigitalisierungUnterstützt werden diese Transaktionen durch das "InvestEU"-Programm. Hier sollen Investitionen in Höhe von mindestens 372 Mrd. EUR in den von der EU priorisierten Politikfeldern bis 2027 mobilisiert werden.Der Fonds erfüllt die Bedingungen nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) und strebt ein Investment Grade Rating, zertifiziert durch eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an. Geplant ist bei einer Duration von 8 Jahren eine Rendite (IRR) von rund. 6,5% p.a. mit einer jährlichen attraktiven Ausschüttung bei einem Fondsvolumen in Höhe von 300 Mio. EUR.Der Fonds ist nun im Marketing und kann für eine begrenzte Zeit von Institutionellen Anlegern gezeichnet werden.Wir freuen uns hierzu mit Ihnen in den Dialog zu treten. Hier finden Sie die vollumfängliche Presse-Information: https://www.ha-gim.com/nachhaltiger-und-teilbesicherter-pd-fonds-aufgelegtPressekontakt:Matthias DeutschH&A Global Investment Management GmbHTelefon 06989/8700847-362matthias.deutsch@ha-gim.comwww.ha-gim.comOriginal-Content von: H&A Global Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156909/5493259