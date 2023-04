DJ LVMH erstmals mehr als 500 Mrd USD wert

Von Anna Hirtenstein

PARIS (Dow Jones)--Das wertvollste europäische Unternehmen, der französische Luxusgüterkonzern LVMH, steht vor dem Aufstieg in einen exklusiven Zirkel. Die Aktie des Unternehmens stieg am Montag an der Euronext Paris auf ein Rekordhoch von 904,60 Euro, wodurch die Marktkapitalisierung währungsbereinigt vorübergehend die Marke von 500 Milliarden Dollar (ca. 455 Milliarden Euro) überstieg. Aktuell notiert sie bei 902,40 Euro.

Derzeit kommen neun börsennotierte Unternehmen auf einen Marktwert von mehr als 500 Milliarden Dollar (basierend auf den jüngsten Schlusskursen). An der Spitze steht Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Billionen Dollar. Einziges Nicht-US-Unternehmen unter den Klubmitgliedern ist bislang die saudi-arabische Aramco. Das nächstwertvollere Unternehmen vor LVMH ist Tesla mit 522 Milliarden Dollar.

Mehrheitseigner von LVMH ist Bernard Arnault, der im vergangenen Jahr Tesla-Gründer Elon Musk als reichsten Mann der Welt abgelöst hat. Zu den Marken seines Luxuskonglomerats gehören Louis Vuitton, Dior und Tiffany & Co.

