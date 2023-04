Kornelius Purps (antea): Banken nehmen Fed die Arbeit ab

21.04.2023 -Auch die amerikanische Notenbank Fed hat eine Prüfung zu bestehen. Ihre Aufgabe besteht darin, durch eine gezielte Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen die Inflationsgefahren einzudämmen. Ihr wichtigstes Instrument dabei ist der Leitzins, die Fed Funds Target Rate. Indem die Zentralbank diesen Zins anhebt, würden Kredite verteuert, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gedämpft und der Preisauftrieb in der Volkswirtschaft schließlich eingefangen.

Seit März letzten Jahres hob die Fed diesen Leitzins binnen zwölf Monaten in acht Schritten um insgesamt viereinhalb Prozentpunkte auf 4,75 Prozent an. Anfang März dieses Jahres sah es so aus, als müsste sie noch einige weitere Monate an der Zinsschraube drehen und den Zielsatz bis auf ein Niveau von 6,00 Prozent anheben. Doch dann setzte das Bankenbeben ein. Nicht zuletzt als Folge der bis dahin angekündigten Zinsanhebungen gerieten mehrere amerikanische Finanzinstitute in Liquiditätsengpässe. Viele Beobachter erwarten seither, die amerikanischen Geschäftsbanken würden zur Stabilisierung ihrer Bilanzen nun eine restriktivere Kreditvergabepolitik fahren ...