Vaduz (ots) -Auf Einladung der österreichischen Botschaft in Luxemburg erhält Liechtenstein seit mehreren Jahren die Möglichkeit, am Literaturfestival "Printemps des Poétes" in Luxemburg teilzunehmen.An der diesjährigen Ausgabe vom 21. bis 23. April vertrat der Liechtensteiner Autor Mathias Ospelt Liechtenstein. In seinen zwei Lesungen stellte er unter anderem seine Gedichte "dora bom diri bom bom garta", "Heimatland (ein Lied der See)" und "Haben Sie Waren?" vor, in denen seine Heimat eine wichtige Rolle spielt.Der Printemps des Poétes wird unter anderem mit Unterstützung des luxemburgischen Kulturministeriums und der österreichischen Botschaft in Luxemburg durchgeführt. Das Thema der diesjährigen Austragung, an dem unter anderem Lyrikerinnen und Lyriker aus der Schweiz, Italien und Österreich teilnahmen, war "frontiéres".Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja Deuring, Mitarbeiterin der RegierungT +423 236 60 10Tanja.Deuring@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905831