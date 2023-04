Der Anteil des US-Dollar an offiziellen globalen Reservewährungen fällt weiter Im Jahr 2001 betrug der Anteil des US-Dollars an Reservewährungen weltweit noch 73 Prozent. Dann in 2021 machte der US-Dollar nur noch rund 55 Prozent aus und letztes Jahr fiel der Anteil auf 47 Prozent. Viele Länder haben auf die Maßnahmen der USA gegen Russland reagiert und sie haben sich nach Alternativen zum US-Dollar umgeschaut, um ihre Reserven ins Trockene zu bringen. Der Trend zur Entdollarisierung greift also ...

