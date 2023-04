Kühlungsborn (ots) -Kühlungsborn - Gelegen an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, ist das Ostseebad das perfekte Urlaubsziel für Jung und Alt. Mit seiner wunderschönen Strandpromenade, seinem kilometerlangen Sandstrand und dem klaren, türkisfarbenen Wasser der Ostsee, bietet die Region Erholung und Entspannung pur. Wir verraten, warum Sie für Ihren nächsten Urlaub noch nicht mal Deutschland verlassen müssen und wo der Urlaub ein besonderes Erlebnis wird.Historische Altstadt, malerische Gassen, charmante kleine Geschäfte und Treffpunkt für Segler und Wassersportler - das ist Kühlungsborn. Neben den zahlreichen kulturellen Angeboten, können Besucher auch die Natur in der Umgebung erkunden. Die Region ist bekannt für ihre herrlichen Wälder, Flüsse und Seen und bietet ein ideales Umfeld für Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Angeln oder Reiten. Auch für Familien mit Kindern gibt es hier viel zu entdecken, z.B. den Kletterwald oder den Erlebnispark KÜ.BO.LA.Ob für einen Kurzurlaub oder einen längeren Aufenthalt, die Ostseeregion Kühlungsborn bietet für jeden etwas. Wer es zulässt, wird verzaubert von der unvergleichlichen Schönheit dieser Region.Das Europahotel Kühlungsborn (https://www.europa-hotel.de/) begrüßt seine Gäste zu einem unvergesslichen Aufenthalt! Das Hotel, das sich direkt an der wunderschönen Ostseeküste befindet, bietet seinen Gästen eine erstklassige Unterkunft mit allem Komfort, den man sich wünschen kann. Geräumig, stilvoll, elegant eingerichtete Zimmer mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer in erster Reihe.Ein großzügiger Saunabereich mit dazugehöriger Wohlfühloase lädt zum Aufwärmen ein. Im exquisiten Relax-Bereich hat man die Möglichkeit, sich vollkommen auf sich selbst zu konzentrieren, den Alltag hinter sich zu lassen und Körper und Seele zu entspannen. Dabei ist die Nutzung der Saunalandschaft frei und gehört zum Angebot "Land & Meer" dazu.Für kulinarische Highlights sorgt die exzellente Gastronomie des Hauses mit dem Markt-Frühstück "Le Grand Buffet". In der Brasserie "Belon's" ist mit Köstlichkeiten wie Fisch, bis hin zu Austern, Sushi und Hummer für jeden etwas dabei. Für Fleischliebhaber lädt das "Ribs & Bones - American Steakhouse" mit den größten Steaks der Stadt ein, die auf einem Lavastein gegrillt werden. Auch Burger- und Spareribs-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten.Das hohe Qualitätsbewusstsein und die spürbare Wertschätzung erleben die Gäste des 4 Sterne Superior Europahotel Kühlungsborn nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern während ihres gesamten Aufenthaltes. Das Zusammenspiel aus Meeresrauschen, Wohlfühlhotel und traumhafter Umgebung garantiert einen sorglosen und erholsamen Urlaub an der Ostsee über die Zeit der Feiertage.Weitere Informationen unter: https://www.europa-hotel.de/Pressekontakt:Europa Hotel Kühlungsborn - Hotelbetriebsgesellschaft mbHOstseeallee 8D-18225 Ostseebad KühlungsbornTelefon: 038293-880info@europa-hotel.dewww.europa-hotel.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Europa Hotel Kühlungsborn - Hotelbetriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162955/5493360