DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. April (vorläufige Fassung)

=== 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 1Q *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q 07:00 LU/Adler Group SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK) 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/ifo-Exporterwartungen April *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz März zuvor: +2,475 Mrd CHF 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar 09:30 DE/Deutsche Post AG, Media Briefing "Delivering on Climate Action" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Webcast von MNI 11:30 DE/SPD-Wirtschaftsforum, Wirtschaftskonferenz 2023, u.a. mit SPD-Chef Klingbeil, Finanzminister Lindner und Verkehrsminister Wissing, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.06.2025 *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q 14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 104,0 zuvor: 104,2 *** 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q *** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG (bis 26.4), Fulda - LU/Adler Group SA, Konzern-Jahresfinanzbericht ) - DE/Bundesgerichtshof (BGH) Verhandlung über Auslistung bei Google - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Außenminister - Märkte/Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

