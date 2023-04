Thyssenkrupp-Aktie tief im Minus nach Wechsel in Chefetage

Werbung







In der Reaktion auf den angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze rutschten die Thyssenkrupp-Aktien um 8,3 Prozent ins Minus. Vorstandschefin Martina Merz will vorzeitig aussteigen.



Martina Merz verlässt Ihren Posten als Vorstandschefin beim angeschlagenen Industriekonzern Thyssenkrupp, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Personalausschuss des Aufsichtsrates habe ihrer Bitte entsprechend entschieden, mit ihr in Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Vorstandsdienstvertrags einzutreten. Miguel Ángel López Borrego, aktuell Vorstandsvorsitzender der NORMA Group SE, vormals CEO von Siemens Spanien und Chairman of the Board von Siemens Gamesa Renewables, S.A. solle zum 01. Juni 2023 als Nachfolger bestellt werden. Die hohen Energiepreise belasteten das Unternehmen zuletzt sehr. Bereits in der Coronakrise hatte der Stahlkonzern Milliardenverluste eingefahren. Die Aktie liegt im 5-Jahresvergleich mit ca. minus 70% meilenweit von den Allzeithochs um 45€ pro Anteilsschein Mitte der 2000er entfernt. Zuletzt notiert die Aktie mit 6,67€.









Quelle: HSBC