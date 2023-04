In Vorbereitung auf die Hauptversammlung, die am 30. Mai 2023 in Perth stattfinden wird, hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) den Aktionären ihren Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 zukommen lassen. Er zeigt noch einmal, wie außergewöhnlich erfolgreich das vergangene Jahr für das Unternehmen war.Zufriedene Aktionäre dürften sich deshalb Ende Mai auf der Hauptversammlung von Lucapa Diamond gegenseitig dafür beglückwünschen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...