Aus dem Munde von Sicherheitspolitikern wird man das Wort "Entwarnung" nie vernehmen. Auch wenn - wie im vergangenen Jahr mit einer Ausnahme - keine spektakulären Gewaltverbrechen mit politischem Hintergrund in Bayern registriert wurden, muss natürlich Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vor den "immer vielgestaltiger werdenden Entwicklungen" in der Verfassungsfeind-Szene warnen. Wenn man stets vor allem warnt, kann man stets Recht behalten, wenn etwas passieren sollte.Im Grunde aber kann man den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2022 auch einmal als eine bedingt gute Nachricht verstehen: Trotz der ununterbrochenen Kette von Krisen und Belastungen für die Bevölkerung von Corona-Lockdowns über Kriegsangst bis Inflation bleibt die Zahl derer, welche die demokratische Ordnung abschaffen wollen, gemessen an der Gesamtbevölkerung im Promillebereich.