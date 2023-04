DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 - Zwischenmeldung 44

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/24.04.2023/16:50) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 17. April 2023 bis einschließlich 23. April 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 482.169 Stamm- und 44.865 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 17.04.2023 15.927 102,6864 CBOE Europe (CEUX) 17.04.2023 2.980 102,7826 Turquoise (TQEX) 17.04.2023 13.587 102,6825 Xetra 18.04.2023 8.249 103,7110 CBOE Europe (CEUX) 18.04.2023 1.554 103,7253 Turquoise (TQEX) 18.04.2023 8.066 103,7002 Xetra 19.04.2023 46.005 103,5304 CBOE Europe (CEUX) 19.04.2023 7.818 103,5777 Turquoise (TQEX) 19.04.2023 23.297 103,5669 Xetra 20.04.2023 142.953 100,3182 CBOE Europe (CEUX) 20.04.2023 26.889 100,3573 Turquoise (TQEX) 20.04.2023 103.639 100,2385 Xetra 21.04.2023 45.477 100,0679 CBOE Europe (CEUX) 21.04.2023 7.559 100,1472 Turquoise (TQEX) 21.04.2023 28.169 100,0586 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 17.04.2023 925 96,6100 CBOE Europe (CEUX) 17.04.2023 111 96,4000 Turquoise (TQEX) 17.04.2023 1.456 96,7220 Xetra 18.04.2023 667 97,4201 CBOE Europe (CEUX) 18.04.2023 1.978 97,2783 Xetra 19.04.2023 2.669 97,0570 CBOE Europe (CEUX) 19.04.2023 814 97,0900 Turquoise (TQEX) 19.04.2023 4.965 97,0090 Xetra 20.04.2023 5.150 94,3598 CBOE Europe (CEUX) 20.04.2023 866 94,0505 Turquoise (TQEX) 20.04.2023 14.894 94,1632 Xetra 21.04.2023 4.006 94,2806 CBOE Europe (CEUX) 21.04.2023 303 94,3132 Turquoise (TQEX) 21.04.2023 6.061 94,3744 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

