In einer Welt am Rande des Wahnsinns braucht es dringend einen wie Till Reiners: "Flamingos am Kotti" heißt sein aktuelles Soloprogramm, und es ist so absurd wie die Zeit, in der es spielt. In den Geschichten von Till Reiners feiern die Widersprüche des Lebens eine gemeinsame Party. Tragik und Komik, reich und arm, Alltag und Exzess: Alles existiert zugleich. Wie an einem ganz normalen Tag am Kottbusser Tor in Berlin - Sonntag, 30. April 2023, 20.15 Uhr, in 3sat.Till Reiners ist erfolgreicher Comedian, Moderator, Podcaster. Außerdem ist er Berliner, Mitte 30 und ein bisschen überfordert von der Welt und ihren Herausforderungen. Gar nicht so einfach, ein erwachsener, moderner Mann zu sein, wenn man inmitten von Genderfragen und Klimawandel ständig sein Smartphone verlegt. "Flamingos am Kotti" versucht gar nicht erst, die Welt zu erklären. Es macht sie ein bisschen bunter, lustiger und leichter, ohne sich in Eskapismus zu flüchten. Mit den kleinen Tücken und den großen Problemen müssen wir schließlich alle irgendwie umgehen - umso wichtiger dabei, nicht Humor und Optimismus zu verlieren.