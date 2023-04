DAX Ausblick: 16.000-Punkte im Fokus - das ist diese Woche wichtig

In der neuen Handelswoche sehen sich Börsianer mit der Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsdaten konfrontiert. Ebenfalls gilt es die laufende Bilanzsaison im Auge zu behalten. Nicht zuletzt könnten sich Anleger für die Anfang Mai anstehende Fed-Notenbanksitzung warmlaufen. In diesem Kontext gilt es etwaige Konjunkturdaten nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen. Ifo-Index steigt zum sechsten Mal in Folge Zum sechsten Mal in Folge steigt der vielerorts beachtete Geschäftsklimaindex. Unternehmen blicken unter dem Strich optimistischer nach vorn, bewerten die aktuelle Gemengelage jedoch eher skeptisch. Von 93,2 Punkten im März stieg der Index auf 93,6 Punkte. Die Stimmung ist damit so gut wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 nicht mehr.

"Die Sorgen der deutschen Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik", hieß es aus den Reihen des Instituts.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

