Huawei hat das bisherige ERP-System durch sein MetaERP-System ersetzt, über das es volle Kontrolle hat. Im Rahmen der heutigen MetaERP-Preisverleihung würdigte Huawei die Personen und Teams, die entscheidende Beiträge zu diesem Projekt geleistet haben. Das Event mit dem Titel "Heroes Fighting to Cross the Dadu River" fand auf dem Xi Liu Bei Po Village Campus des Unternehmens in Dongguan, China, statt.

ERP (Enterprise Resource Planning) ist das kritischste IT-System für die Unternehmensverwaltung. Im Jahr 1996 führte Huawei das MRP-System (Manufacturing Resource Planning) II ein und erweiterte es später durch mehrere iterative Upgrades zum ERP-System. Das alte ERP-System diente mehr als 20 Jahre lang als Kernsystem, das den Unternehmensbetrieb und die rasche Geschäftsentwicklung von Huawei ermöglichte. Es unterstützte die effizienten Geschäftsabläufe von Huawei, die jedes Jahr Hunderte von Milliarden US-Dollar erwirtschaften, in weltweit mehr als 170 Ländern und Regionen.

Im Jahr 2019 sah sich Huawei mit einem wachsenden externen Druck und geschäftlichen Herausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen traf die Entscheidung, ein vollständig selbstgesteuertes MetaERP-System zu entwickeln, um das alte ERP-System zu ersetzen, und initiiere das umfangreichste und komplexeste Transformationsprojekt seiner Geschichte. In den vergangenen drei Jahren investierte Huawei beträchtliche Ressourcen und stellte mehrere Tausend Mitarbeiter für dieses Projekt ab. Zugleich kooperierte das Unternehmen mit Partnern aus der Industrie und dem Ökosystem, um die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Dieses neue, zukunftsorientierte, groß angelegte und Cloud-native MetaERP-System ist bereits in Betrieb und hat das bisherige ERP-System abgelöst.

MetaERP verwaltet derzeit 100 der Geschäftsszenarien von Huawei und 80 des Geschäftsvolumens. MetaERP hat bereits die Tests der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Abrechnungen bestanden ohne Fehler, ohne Verzögerungen und ohne buchhalterische Anpassungen.

Tao Jingwen, Board Member und President der Abteilung für Qualität, Geschäftsprozesse und IT-Management, kommentiert: "Vor mehr als drei Jahren wurden wir von unserem alten ERP-System und anderen zentralen Betriebs- und Managementsystemen getrennt. Seitdem ist es uns gelungen, nicht nur unser eigenes MetaERP aufzubauen, sondern auch die Umstellung zu managen und die Fähigkeiten des Systems unter Beweis zu stellen. Heute können wir mit Stolz verkünden, dass wir die Blockade durchbrochen haben. Wir haben es überstanden!"

Huawei hat die umfassende Kontrolle über MetaERP, das mithilfe anderer Huawei-Systeme wie EulerOS und GaussDB entwickelt wurde. Zudem hat Huawei mit Partnern zusammengearbeitet, um richtungsweisende Technologien wie Cloud-native Architektur, Metadaten-gesteuerte Multi-Tenant-Architektur und Echtzeitintelligenz in das MetaERP-System zu integrieren und so die Serviceeffizienz und Betriebsqualität deutlich zu verbessern. Zu den Leitprinzipien von Huawei gehört es, eine möglichst einfache Architektur mit der bestmöglichen Qualität bereitzustellen, die das bestmögliche Erlebnis zu den geringstmöglichen Kosten bietet. In mehreren Bereichen darunter ERP und PLM wird Huawei weiterhin mit Partnern kooperieren, um effizientere und sicherere Kernsysteme für Unternehmen zu entwickeln, die keinerlei Einschränkungen unterliegen.

Sabrina Meng, Rotating Chairwoman und CFO bei Huawei, erklärt: "Technologiesprünge erfordern einen ausgeprägten Sinn für Details und jahrzehntelange Erfahrung. Noch entscheidender ist jedoch, offen zu sein und etablierte Denkweisen ändern zu können. Ohne die Unterstützung durch unsere Partner wären wir nicht dazu in der Lage gewesen, MetaERP zu entwickeln. Innovation setzt eine offene Einstellung voraus, und Erfolg ist nur dann möglich, wenn wir zusammenarbeiten.

