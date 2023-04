Führungskräfte von Sectigo erörtern, wie CISOs digitales Vertrauen schaffen und Automatisierung ermöglichen können, wenn sich die Lebensdauer von Zertifikaten weiter verkürzt

ROSELAND, N.J., April 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo®, ein weltweit führendes Unternehmen von automatisiertem Certificate Lifecycle Management (CLM) und digitalen Zertifikaten, gab heute bekannt, dass es auf der RSA Conference (RSAC) 2023 in San Francisco, Kalifornien, als Sponsor und Vortragender auftreten wird. Die Führungskräfte von Sectigo werden die Bedeutung der Schaffung von digitalem Vertrauen vor dem Hintergrund der sich verkürzenden Lebensdauer digitaler Zertifikate und des Quantencomputings diskutieren.



Auf der RSAC, die vom 24. bis 27. April stattfindet, werden die einflussreichsten Vordenker im Bereich der Cybersicherheit über aktuelle und zukünftige Trends diskutieren, um Unternehmen auf der ganzen Welt zu befähigen, sich gegen Cyberbedrohungen zur Wehr zu setzen. Sectigo, ein Silver Sponsor der RSAC (Stand 1327), führt die CA-unabhängigen Automatisierungsfunktionen von Sectigo Certificate Manager, der branchenweit robustesten Plattform für das Certificate Lifecycle Management (CLM), vor. Angesichts der jüngsten Nachrichten über die bevorstehende Verkürzung der maximalen Laufzeit von SSL-Zertifikaten auf 90 Tage fragen sich IT-Fachleute weltweit, welche Auswirkungen diese Änderung auf ihren beruflichen Alltag haben wird. CLM ist ein unverzichtbarer Teil dieser Reaktion.

"Der Trend zur Verkürzung der Lebensdauer von Zertifikaten wurde von Sectigo bereits 2019 vorhergesagt. In den letzten Jahren ist die maximale Laufzeit für ein öffentliches TLS-Zertifikat von drei Jahren über zwei auf ein Jahr gesunken. Kürzlich kündigte Google in seiner Roadmap " Moving Forward, Together " die Absicht an, die maximal mögliche Gültigkeitsdauer für öffentliche TLS-Zertifikate von 398 Tagen auf nur 90 Tage zu reduzieren. Mit dem Eintritt in eine neue Ära kürzerer Lebensdauern von Zertifikaten und des Quantencomputings ist der Bedarf an einer Automatisierung der Zertifikatsbearbeitung enorm hoch", sagte Tim Callan, Chief Experience Officer von Sectigo.

Callan fuhr fort: "Sectigo ist sich bewusst, dass Unternehmen jeder Größe damit zu kämpfen haben, die wachsende Anzahl digitaler Zertifikate in ihrem Ökosystem in Einklang zu bringen. Viele verwenden immer noch einen manuellen Ansatz für die Verwaltung des Lebenszyklus von Zertifikaten. Unsere jüngste Studie ergab, dass 47 %1 der Unternehmen angaben, Tabellen, Skripte oder von CA bereitgestellte Tools für die Verwaltung digitaler Zertifikatslebenszyklen zu verwenden. Da die Sicherheitsgrenzen immer weiter ausgedehnt werden und die Lebensdauer von Zertifikaten immer kürzer wird, führt dieser manuelle Ansatz für die Verwaltung digitaler Zertifikate zu einer höheren Arbeitsbelastung der IT-Teams und erschwert den Einblick in alle digitalen Identitäten. Dies birgt letztlich das Risiko eines Ausfalls oder eines Exploits."

Das Team von Sectigo wird auf der RSAC 2023 stündliche Demos vorführen, um die Leistungsfähigkeit des automatisierten Zertifikatsmanagements zu demonstrieren sowie um Probleme zu lösen, die sich aus der manuellen Verwaltung einer zunehmenden Anzahl von Zertifikaten mit kurzer Lebensdauer ergeben, sowie hierzu:

Bedarf an CA-agnostischem CLM - Verwalten öffentlicher und privater Zertifikate von Sectigo mit einem modernen Ansatz zur Sicherung von menschlichen und maschinellen Identitäten in großem Umfang über ein zentrales Portal in der Cloud.



Erweiterte Automatisierung - Da die Lebensdauer von Zertifikaten immer kürzer wird, müssen Unternehmen sie ständig erneuern. Neue Automatisierungsfunktionen können automatisch Zertifikate für alle menschlichen und maschinellen Anwendungsfälle bereitstellen, installieren und erneuern.

Darüber hinaus werden die Experten von Sectigo in einer exklusiven Sitzung auf der RSAC einen Blick in die Zukunft werfen, um IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihre Kryptografie gegen die kommende Bedrohung durch das Quantencomputing zu schützen, die eine Umstellung aller Verschlüsselungen auf quantenresistente Post-Quanten-Kryptografie (PQC) erfordern wird.

Sind Sie auf die Quanten-Apokalypse vorbereitet?

Am 25. April um 16:20 Uhr, präsentiert von Tim Callan, Chief Experience Officer bei Sectigo: Das Quantencomputing ist eine sehr reale Bedrohung, und jetzt ist es an der Zeit, mit der Planung für eine schnelle, effiziente und fehlerfreie Einführung neuer kryptografischer Standards zu beginnen, die bald verfügbar sein werden. Die immense Rechenleistung eines Quantencomputers ist in der Lage, Verschlüsselungen mit großer Geschwindigkeit zu knacken, wodurch wichtige Daten ungeschützt bleiben. Sowohl Staaten als auch die Privatwirtschaft sollten sich schon heute vorbereiten, sonst riskieren sie, zu spät zu sein. Weitere Infos erhalten Sie hier .

Heute wurde auf der RSAC bekannt gegeben, dass Sectigo zudem vom Cyber Defense Magazine zwei Global InfoSec Awards 2023 erhalten hat: "Next Gen Enterprise Security" und "Cutting Edge Security Company of the Year". Diese Auszeichnungen folgen dicht auf die Anerkennung der Führungskräfte von Sectigo für den beliebten Branchenpodcast "Root Causes", der bei den jüngsten Webby Awards 2023 als "Webby Honoree" ausgezeichnet wurde.

