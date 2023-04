Vaduz (ots) -Am Montag, 24. April besuchte Erzbischof Paul Richard Gallagher Liechtenstein. Erzbischof Gallagher übt seit 2014 die Funktion des Sekretärs für die Beziehungen mit den Staaten im Vatikanischen Staatssekretariat aus und nimmt die Funktion des Vatikanischen Aussenministers wahr.Höchstrangiger Besuch seit fast 40 JahrenÜber 180 Staaten und Organisationen unterhalten diplomatische Beziehungen zum Heiligen Stuhl, einer der weltweit am besten vernetzten Institutionen. Liechtenstein und der Heilige Stuhl haben 1986 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Einer der Impulse dazu war der Besuch des damaligen Papstes Johannes Paul II. im Jahr 1985. Mit Erzbischof Paul Richard Gallagher besuchte nun ein weiterer hochrangiger Vertreter des Vatikans Liechtenstein. Es stellt dies der höchstrangigste Besuch seit fast vierzig Jahren dar.Arbeitsgespräch mit Regierungschef Daniel RischErzbischof Paul Richard Gallagher traf sich während seines Aufenthalts in Liechtenstein mit Regierungschef Daniel Risch zu einem Arbeitsgespräch. Themen waren die bilateralen Beziehungen Liechtensteins mit dem Heiligen Stuhl sowie die Zusammenarbeit in multilateralen Institutionen und die spezifischen Herausforderungen von Kleinstaaten. Regierungschef Daniel Risch konnte im Gespräch zudem auf die Wichtigkeit einer offenen und proaktiven Kommunikation im Zusammenhang mit innerkirchlichen Vorgängen hinweisen. Die Akzeptanz von Entscheiden hänge massgeblich von der Art und dem Zeitpunkt der Kommunikation ab.Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zwischen Vatikan und LiechtensteinGegenstand des Arbeitsgespräches mit Aussenministerin Hasler waren die gemeinsamen Herausforderungen wie der Ukraine-Krieg und seine Folgen, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschenrechte und das humanitäre Engagement Liechtensteins und des Heiligen Stuhls. Die katholische Kirche leistet international einen enormen humanitären Einsatz und ist auch im Bereich der Friedensstiftung ein wichtiger Akteur. Im Rahmen seines Besuchs in Liechtenstein wurde Erzbischof Gallagher zudem von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz empfangen.Erzbischof Gallagher nutzte auch die Gelegenheit, der interessierten Öffentlichkeit die Aussenpolitik des Vatikans mit einem Vortrag im Rathaussaal in Vaduz näherzubringen. Ebenfalls hält Erzbischof Gallagher am Dienstagmorgen um 9:30 Uhr eine öffentliche Eucharistiefeier in der Kathedrale.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMinisterium für Äusseres, Bildung und SportEsther Schindler Stellvertretende-Leiterin, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 61esther.schindler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905835