In der vergangenen Woche erklärte der CEO von Tesla, Elon Musk, gegenüber Analysten, dass die Gigafactory in Shanghai die niedrigste Kostenstruktur des Autoherstellers aufweist. Ein Insider berichtete gegenüber Reuters, dass in Kürze die ersten Fahrzeuge aus China, dem Standort der Gigafactory mit der günstigen Produktion nach Nordamerika exportiert werden sollen. Nordamerika ist der größte Abnahmemarkt für Tesla. Günstige Produktion in Shanghai ...

