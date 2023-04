Der DAX zeigt sich am heutigen Montag kaum verändert und pendelt weiter seitwärts zwischen 15.900 und 15.850 Punkten. Der DAX konnte im Tageshoch 15.919 Punkte erreichen und zeigt sich aktuell bei 15.860 Punkten tiefer. Dabei aber weiterhin über dem wichtigen 10er-EMA bei 15.781 Punkten. An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung kaum etwas geändert. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den 10er-EMA an. Und solange der 10er-EMA ...

