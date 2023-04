Knapp 333 Millionen Unzen Silber erreichten in 2022 die Nettoinvestitionen in physisches Silber. Die Silberpreise waren eher niedrig und so gingen vor allem Inder auf Silber-Einkaufstouren, dies nämlich mit einem Anstieg von 188 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch in den USA gingen die Silberinvestitionen nach oben, wenn auch nicht so extrem wie in Indien. Die Australier vergrößerten ihre physischen Investitionen um rund 15 Prozent. Insgesamt, über alle Bereiche, war 2022 ein sehr erfolgreiches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...