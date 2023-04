Eine Delegation aus Bermuda unter der Leitung des Premierministers und Finanzministers, Hon. E. David Burt, JP, MP, wird sich diese Woche auf den Weg zum Consensus machen, dem weltweit größten Treffen von Enthusiasten für digitale Assets, Blockchain und Web3, in Austin, Texas.

Premierminster Burt wird am Freitag, den 28. April, auf der Hauptbühne von Consensus zusammen mit Michael Casey, dem Chief Content Officer von CoinDesk, in einer Keynote mit dem Titel "Bermudas strenger, aber fortschrittlicher Weg zum Krypto-Hub-Status" sprechen. Vor diesem Auftritt findet der erste Networking-Empfang von Bermuda im Rahmen von Consensus statt, präsentiert von der Bermuda Business Development Agency in Zusammenarbeit mit Walkers, RELM und NEXT Bermuda.

Premierminister Burt sagte: "Ich freue mich, dass ich diese Mission zum Consensus im Namen der Regierung von Bermuda leiten darf. Bermuda ist Vorreiter, wenn es darum geht, Klarheit über die gesetzlichen Bestimmungen für Unternehmen mit digitalen Assets zu schaffen. Und die Bekanntgabe dieser Woche, dass Coinbase, die größte Kryptowährungsbörse in den USA, ihre vollständige Lizenz von der Bermuda Monetary Authority erhalten hat, ist ein weiterer Beweis dafür, dass globale Unternehmen dies zur Kenntnis nehmen. Die Regierung von Bermuda sieht der fortlaufenden Entwicklung globaler Finanzdienstleistungen entgegen und es gibt keinen besseren Ort dafür als hier in unserem wachsenden Ökosystem."

"Wir freuen uns auch darauf, das anhaltende Wachstum unserer lokalen Fintech-Branche zu unterstützen, wenn mehr globale Unternehmen an unsere Küste kommen und damit Möglichkeiten für die Einwohner Bermudas schaffen, an dieser aufregenden Branche teilzuhaben, die hier auf den Bermudas Gestalt annimmt."

David Hart, CEO der BDA, sagte: "Das Timing dieser Geschäftsentwicklungsmission für Consensus könnte nicht perfekter sein, da sie auf die jüngste Bekanntgabe von Coinbase folgt, dass das Unternehmen die vollständige Lizenz für das Geschäft mit digitalen Assets von der Bermuda Monetary Authority (BMA) erhalten hat. Wir freuen uns darauf, auf der Consensus mit vielen innovativen Unternehmen in Verbindung zu treten, um die Eigenschaften Bermudas als sicheres Domizil zu vermitteln, das qualitativ hochwertigen FinTech-Unternehmen, die sich in einem erstklassigen Domizil niederlassen möchten, regulatorische und rechtliche Klarheit bietet."

Diese Aktivitäten bauen auf den Ankündigungen auf, die auf dem Consensus im letzten Jahr gemacht wurden, darunter die Gründung von NEXT Bermuda, Bermudas erster Industriegruppe für digitale Vermögenswerte, und die Tatsache, dass die Jewel Bank die erste neue Bank in Bermuda seit über 20 Jahren wurde, nachdem sie ihre kombinierte Lizenz für das Bankgeschäft und das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten erhalten hatte.

Die BDA, die BMA und andere Mitglieder der Delegation aus Bermuda werden Treffen zur Geschäftsentwicklung mit Unternehmensführern abhalten, die ihr Interesse an einem Beitritt zum FinTech-Ökosystem von Bermuda bekundet haben. Wenn Sie ein Treffen mit der Delegation aus Bermuda vereinbaren möchten, senden Sie eine E-Mail an info@bda.bm.

Der Bermuda-Empfang findet am Donnerstag, den 27. April, von 17 bis 19:30 Uhr im Cedar Door, 201 Brazos Street, in Austin statt. Diese Funktion beinhaltet die typischen Gosling's-Cocktails und Unterhaltung durch die bermudische Band Gianluca Gibbons Trio (mit der Sängerin und "Bel-Air"-Darstellerin Simone Joy Jones). Die Teilnehmer des Empfangs nehmen an einer Verlosung teil, bei der es eine Reise für zwei Personen zum Bermuda Tech Summit im November zu gewinnen gibt, einschließlich Flug, Hotel und Delegiertenpässe. Wenn Sie an der Teilnahme am Bermuda-Empfang auf der Consensus interessiert sind, senden Sie eine E-Mail an events@bda.bm.

