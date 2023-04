Osnabrück (ots) -Digitalpakt Schule: Niedersachsen verlängert Antragsfrist auf 30. JuniNoch etwa 168 Millionen Euro an Fördermitteln verfügbar - Kultusministerin Hamburg nennt Mittelabruf "etwas schleppend", möchte aber, "dass alle Gelder in den Schulen ankommen"Osnabrück. Weil eine erhebliche Fördersumme aus dem Digitalpakt Schule noch nicht abgerufen wurde, verlängert das Land Niedersachsen die Antragsfrist bis zum 30. Juni. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Ursprünglich sollte die Frist für die Schulträger am 16. Mai enden."Wir müssen konstatieren, dass der Mittelabruf aus dem Digitalpakt etwas schleppend verläuft. Ich möchte aber, dass alle Gelder in den Schulen ankommen", erklärte Kultusministerin Julia Willie Hamburg in der NOZ. Die für die Schulträger reservierten Gelder werden nach Angaben der Grünen-Politikerin nach Ablauf der verlängerten Antragsfrist freigegeben und sollen nach dem Windhundprinzip verteilt werden. "Wer zuerst beantragt, bekommt den Zuschlag. Ich weiß, dass viele Kommunen intensiv daran arbeiten, die Mittel jetzt noch rechtzeitig abzurufen", machte Hamburg deutlich.Laut Kultusministerium stehen den Schulen in Niedersachsen für die Beschaffung von Laptops, Smartboards und den Ausbau der W-Lan-Struktur insgesamt rund 465 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule zur Verfügung. Davon seien nach aktuellem Stand rund 297 Millionen Euro bewilligt worden, was einer Quote von rund 64 Prozent entspricht. "Damit sind noch etwa 168 Millionen Euro Fördermittel verfügbar. Das ist viel Geld, um die Schulen bei der digitalen Infrastruktur weiter voranzubringen", stellte Ministerin Hamburg klar.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5493501