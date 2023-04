AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber von landwirtschaftlichen Maschinen, Infrastruktur und Präzisionstechnologie für die Landwirtschaft, gab heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit Hexagon bekannt, der die Ausweitung seines Angebots an Lenksystemen für die werkseitige Montage und den Nachrüstungsmarkt vorsieht. Das neue Lenksystem wird als Fuse Guide für die Traktoren Massey Ferguson und Valtra verkauft.

Die neue Vereinbarung baut auf dem bestehenden Abkommen zwischen AGCO und Hexagon zum Vertrieb von Hexagon NovAtel GNSS Global Navigation Satellite System-Empfängern (GNSS) und globalen TerraStar Correction Services sowohl ab Werk als auch durch AGCO-Händler auf. Fuse Guide wird ein auf dem Markt bewährtes, robustes Spurführungs- und elektronisches Lenksystem anbieten. Wie die Premium-Lenksysteme von AGCO wird auch beim Fuse Guide der extrem genaue NovAtel SMART7-Empfänger zum Einsatz kommen.

Mit dieser Lösung können Kunden zwischen Aftermarket-Systemen von Drittanbietern und den integrierten Premium-Lenksystemen von AGCO, MF Guide und Valtra Guide, wählen. Die Markteinführung von Fuse Guide in Brasilien ist für das zweite Quartal 2023 geplant, weitere Märkte sollen 2024 folgen.

"Die Technologie zur Spurführung und automatischen Lenkung ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Präzisionslandwirtschaft, mit der sich die Effizienz der Betriebsmittel und die Ernteerträge optimieren lassen. Wir versprechen uns von diesem Abkommen, dass es die Akzeptanz der Technologie für die Präzisionslandwirtschaft in unseren Wachstumsmärkten erhöhen wird, da wir so eine einfach zu bedienende und preislich wettbewerbsfähige Spurführungslösung für Landwirte in mehr Regionen anbieten können", so Mark Theuerkauf, Director, Fuse Go-to-Market bei AGCO.

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und landwirtschaftlichen Präzisionstechnologien. Durch sein differenziertes Markenportfolio, zu dem Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra® gehören, schafft AGCO Mehrwert für seine Kunden. Mit seinen intelligenten Fuse®-Lösungen für die Landwirtschaft unterstützt AGCO Landwirte durch sein umfassendes Angebot an Maschinen und Dienstleistungen dabei, eine nachhaltige Ernährung unserer Welt zu ermöglichen. AGCO wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA. 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von rund 12,7 Milliarden $. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.

Hexagon ist ein Weltmarktführer im Bereich Digital-Reality-Lösungen, die Sensor-, Software- und autonome Technologien kombinieren. Wir nutzen Daten, um die Effizienz, Produktivität, Qualität und Sicherheit in den Bereichen Industrie, Fertigung, Infrastruktur, öffentlicher Sektor und Mobilität zu steigern.

Unsere Technologien gestalten die Produktion und menschenbezogene Ökosysteme derart, dass sie zunehmend vernetzt und autonom arbeiten und so eine skalierbare, nachhaltige Zukunft versprechen.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) beschäftigt rund 24.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und verzeichnet einen Nettoumsatz von rund 5,2 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter hexagon.com und folgen Sie uns unter @HexagonAB.

