Everest Technologies hat im Rahmen des Manhattan Value Partner-Programms (MVP) den Platinum Partner-Status erhalten. Als Partner ist Everest Technologies auf die Bereitstellung, Optimierung, Prüfung und Aktualisierung aller Manhattan-Lösungen für die Lieferkette und den Handel spezialisiert, einschließlich Manhattan Active Omni, Manhattan Active Warehouse Management und Manhattan Active Point of Sale. Everest Technologies kombiniert sein umfangreiches Know-how und seine technische Expertise, um Kunden bei der Implementierung der Lieferketten- und Handelslösungen von Manhattan im Lager, auf der Straße und im Verkaufsraum zu unterstützen.

Bob Howell, Executive Vice President Americas bei Manhattan Associates, kommentiert die Ernennung von Everest Technologies zum Platinum Partner wie folgt: "Manhattan Associates widmet sich der Entwicklung, Unterstützung und Förderung von Innovationen, die Lieferketten optimieren und das Erlebnis von Endkunden verbessern. Wir würdigen Partner, die durch innovative Lösungen und ihr Know-how ein nahtloses Manhattan-Erlebnis schaffen. Manhattan-Kunden profitieren vom Zugang zu den Design-, Test- und Implementierungs-Dienstleistungen von Everest Technologies."

"Wir verfolgen mit Leidenschaft und Entschlossenheit unser Ziel, das weltweit beste Lieferketten- und Omnichannel-Dienstleistungsangebot aufzubauen. Es ist ein bedeutender Moment, von einem Gold Partner zu einem Platinum Partner für Manhattan Associates befördert zu werden. Dies bekräftigt unsere Überzeugung, bei dem, was wir tun, zu den Besten zu gehören. Wir danken Manhattan Associates für die Würdigung der Anstrengungen unserer Mitarbeiter in dieser Praxis", so Vineet Arya, CEO bei Everest Technologies.

Everest Technologies ist seit über 5 Jahren Partner von Manhattan Associates. Manhattan Associates wird durch ein globales Netzwerk von Beratungs-, Dienstleistungs- und Technologiepartnern unterstützt und widmet sich dem Aufbau effizienter, lösungsorientierter und transparenter Partnerschaften, die das Wachstum in der Lieferkette fördern.

Über Everest Technologies

Everest Technologies wurde 1997 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Technologieunternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen, Dienstleistungen und Kompetenzen, um Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Handels- und Lieferkettenlösungen zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bereitstellung von IT-Lösungen für Einzelhandel und Lieferkette, die den Akteuren eine beschleunigte Übernahme von Technologien zur Förderung von Wachstum ermöglicht.

https://www.everesttech.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005520/de/

Contacts:

Bob Malik, Everest Technologies, bmalik@everesttech.com

Devika Goel, Manhattan Associates, dgoel@manh.com, 470-435-1566 (Mobil)