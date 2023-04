Das Unternehmen wird für seine Plattform- und Produktlösungen sowie für seine wichtige vertikale Unterstützung ausgezeichnet; Yevgeny Dibrov wird als Top Chief Executive Officer ausgezeichnet

Armis, das führende Unternehmen für die Sichtbarkeit von Assets und Sicherheit, ist stolz, bekannt zu geben, dass es auf der diesjährigen RSA Conference acht Global InfoSec Awards vom Cyber Defense Magazine verliehen bekommen hat. Das Unternehmen wurde als Bester seiner Klasse, Innovativster, Editor's Choice und weiter für seine Plattform und Produkte sowie sein Lösungsangebot, das auf wichtige vertikale Bereiche ausgerichtet ist, einschließlich des Gesundheitswesens und der operativen Technologie (OT) ausgezeichnet. Der CEO von Armis, Yevgeny Dibrov, wurde als Top Chief Executive Officer ausgezeichnet.

Für 2023 erhielt Armis die folgenden acht Auszeichnungen:

Yevgeny Dibrov Top Chief Executive Officer

Beste Lösung Enterprise Security

Bestes Produkt Attack Surface Management

Am Innovativsten OT Security

Editor's Choice Healthcare IoT Security

Publisher's Choice Internet of Things (IoT) Security

Publisher's Choice Network Detection and Response

Next Gen SaaS/Cloud Security



"Wir fühlen uns geehrt, in diesem Jahr in acht verschiedenen Kategorien ausgezeichnet zu werden und so viele dieser begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen zu können, die hervorragende Leistungen in verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens würdigen", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Wir sind außerordentlich stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und auf die Ergebnisse, die unser Team erzielt hat, sowohl für Armis als auch im Namen unserer geschätzten Kunden. Ich möchte auch meinem Mitbegründer und CEO von Armis, Yevgeny Dibrov, herzlich zu seiner Auszeichnung als Top Chief Executive Officer gratulieren wir könnten nicht mehr zustimmen, dass Sie diese außergewöhnliche Auszeichnung verdient haben!"

Die Armis Asset Intelligence Plattform stellt eine einheitliche Asset-Transparenz und Sicherheit für alle Asset-Typen, einschließlich Informationstechnologie (IT), Internet der Dinge (IoT), Betriebstechnologie (OT), Internet der medizinischen Dinge (IoMT), Cloud und Mobilfunk-IoT sowohl gemanagt als auch nicht gemanagt, zur Verfügung. Als agentenlose Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform lässt sich Armis nahtlos in bestehende IT- und Sicherheitslösungen integrieren, um schnell die kontextbezogene Intelligenz anzubieten, die für die Verbesserung der Sicherheitslage eines Unternehmens erforderlich ist, ohne die aktuellen Abläufe oder Workflows zu unterbrechen. Armis hilft seinen Kunden, sich vor unsichtbaren Betriebs- und Cyber-Risiken zu schützen, die Effizienz zu steigern, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren und mit neuen Technologien sicher zu innovieren, um ihr Unternehmen zu vergrößern.

"Armis verkörpert drei Hauptmerkmale, an denen wir uns orientieren, um zu den Gewinnern zu gehören: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffektive Lösung zur Verfügung zu stellen und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, um Cyber-Risiken zu mindern und der nächsten Sicherheitsverletzung einen Schritt voraus zu sein", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

Armis nimmt an der RSA Conference teil, die diese Woche (24. bis 27. April 2023) in San Francisco im Moscone Center stattfindet, und wird an den Ständen S-1127 und S-4411 zu finden sein. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was das Unternehmen auf der Veranstaltung geplant hat, oder wenn Sie ein Meeting buchen möchten, besuchen Sie bitte: https://www.armis.com/rsac-2023/

Um mehr über Armis zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.armis.com/

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Über Cyber Defense Magazine

Das Cyber Defense Magazine ist die führende Quelle für Nachrichten und Informationen zur Cybersicherheit für InfoSec-Berufe in Unternehmen und Behörden. Wir werden von und für ethische, ehrliche und leidenschaftliche Informationssicherheitsexperten gemanagt und publiziert. Unsere Aufgabe ist es, innovatives Wissen, Geschichten aus der Praxis und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Branche der Informationstechnologie zu veröffentlichen. Wir bieten diese elektronischen Zeitschriften jeden Monat kostenlos online an, sowie Sonderausgaben exklusiv für die RSA Conferences. CDM ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Erfahren Sie mehr über uns unter https://www.cyberdefensemagazine.com und besuchen Sie https://www.cyberdefensetv.com und https://www.cyberdefenseradio.com, um einige der informativsten Interviews mit vielen dieser preisgekrönten Führungskräfte von Unternehmen zu sehen und zu hören. Nehmen Sie an einem Webinar unter https://www.cyberdefensewebinars.com teil und erfahren Sie, dass Infosec-Wissen Macht ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005036/de/

