LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat bekannt gegeben, dass es von Currys, Großbritanniens führendem Einzelhändler für Technologieprodukte und -dienstleistungen, als wichtiger Partner für die digitale Transformation ausgewählt wurde. Während dieses fünfjährigen Engagements wird Currys die umfassenden Beratungs- und technologischen Ressourcen von LTIMindtree für das Einzelhandelsgeschäft nutzen, um seinen Kunden und Mitarbeitern die nächste Phase der Omnichannel-Transformation zu vermitteln.

Diese neue Partnerschaft baut auf LTIMindtrees erfolgreicher Bereitstellung eines vernetzten und hochgradig individualisierten Omnichannel-Einkaufserlebnisses für die Verbraucher von Currys in mehreren Märkten seit 2022 auf. Die letzten 12 Monate haben gezeigt, dass Omnichannel das bevorzugte Modell für Verbraucher ist, und Currys baut auf diesem Trend auf.

"Wir freuen uns, LTIMindtree als unseren wichtigsten digitalen Partner für die zweite Phase unserer Transformation auszuwählen. Die Konsolidierung unserer Verbrauchertechnologie- und Transformationsinitiativen mit einem vertrauenswürdigen Partner war angesichts seiner technischen Exzellenz und seines umfassenden Branchenwissens eine einfache Entscheidung", sagte Arron D'Aubney, Chief Technology Officer, Currys. "Unser früheres Engagement mit LTIMindtree war entscheidend für unsere Entwicklung als digital orientierter Omnichannel-Einzelhändler. Heute bleibt Omnichannel der bevorzugte Modus für Verbraucher, da Currys auf dessen Vorteilen aufbaut. Durch diese erneuerte Partnerschaft ist Currys zuversichtlich, sein ständig wachsendes Mitarbeiterengagement zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu erzielen, das seiner Mission entspricht, Technologie für alle zugänglich zu machen", fügte er hinzu.

Das gemeinsame Multi-Millionen-Dollar-Projekt zielt darauf ab, Currys Omnichannel-Einnahmen zu erhöhen und die Kostentransformation voranzutreiben. In der Folge wird es Currys auch ermöglichen, seine Marktposition zu stärken.

"Unsere Zusammenarbeit mit Currys stellt die Kompetenzen von LTIMindtree im Einzelhandel unter Beweis. Wir haben ihren Kunden erfolgreich das beste Omnichannel-Einkaufserlebnis ihrer Klasse geboten. In dieser nächsten Phase setzen wir uns weiterhin mit unserer digitalen Expertise dafür ein, ihre allgemeinen Transformationsziele voranzutreiben", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director, LTIMindtree. "Wir bei LTIMindtree wissen, wie wichtig es ist, den richtigen Partner zu haben, um Initiativen zur strategischen Transformation voranzutreiben, und wir fühlen uns geehrt, dieser Partner für Currys zu sein", fügte er hinzu.

LTIMindtree wird Currys dabei helfen, seine Systeme zu modernisieren, indem es für Verbraucher und Mitarbeiter sichtbare Anwendungen konsolidiert und vereinfacht, was zu beschleunigter Innovation, höherer Effizienz und einem insgesamt verbesserten Endbenutzererlebnis führt.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um hervorragende Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerfahrungen und Geschäftsergebnisse in einer konvergierenden Welt voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von fast 90.000 talentierten und unternehmerischen Fachleuten in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der vormaligen Larsen und Toubro Infotech und von Mindtree bei der Lösung der komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und der Bereitstellung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ltimindtree.com

Über Currys plc.:

Currys plc ist ein führender Omnichannel-Einzelhändler für Technologieprodukte und -dienstleistungen, der online und mit 826 Geschäften in 8 Ländern tätig ist. Wir helfen allen, erstaunliche Technologie zu genießen, ganz gleich, auf welche Weise sie bei uns einkaufen.

In Großbritannien und Irland handeln wir als Currys; in den nordischen Ländern unter der Marke Elkjøp und in Griechenland als Kotsovolos. Auf all diesen Märkten sind wir Marktführer und beschäftigen 30.000 kompetente und engagierte Mitarbeiter. Unser umfassendes Angebot an Service und Support macht es unseren Kunden leicht, die für sie richtige Technologie zu entdecken, auszuwählen, sie sich zu leisten und sie zu genießen, ihr ganzes Leben lang. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe umfasst hochmoderne Reparatureinrichtungen in Newark, Großbritannien, ein Beschaffungsbüro in Hongkong und ein umfangreiches Vertriebsnetz, das eine schnelle und effiziente Lieferung an Geschäfte und Haushalte ermöglicht.

Im Herzen unserer Vision, allen zu helfen, erstaunliche Technologie zu genießen, ruht ein mächtiger sozialer Zweck. Wir glauben an die Kraft der Technologie, um das Leben zu verbessern und Menschen dabei zu helfen, miteinander verbunden, produktiv, gesund, und gut unterhalten zu bleiben. Wir sind hier, um allen dabei zu helfen, diese Vorteile zu genießen, und mit unserer Größe und unserem Fachwissen sind wir einzigartig dafür aufgestellt.

Wir sind führend darin, Technologien durch Reparatur, Recycling und Wiederverwendung eine längere Lebensdauer zu verleihen. Wir reduzieren unsere Auswirkungen auf die Umwelt in unseren Betrieben und unserer breiteren Wertschöpfungskette und werden bis 2040 Netto-Null-Emissionen erreichen. Wir bieten unseren Kunden Produkte, die ihnen helfen, Energie zu sparen, Abfall zu reduzieren und Wasser zu sparen, und wir arbeiten mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um die Vorteile erstaunlicher Technologie auch denen zu bringen, die sonst vielleicht ausgeschlossen wären.

