DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INNENSTÄDTE - Angesichts drohender Ladenschließungen in deutschen Innenstädten spricht sich Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy für neue Konzepte aus und sieht mit Blick auf Ansiedlungen auch Bund und Länder in der Pflicht. "In vielen Innenstädten ist die Situation schwierig: hohe Energiepreise, die Inflation und der Einbruch der Kaufkraft folgen auf Corona-Schließungen", sagte Dedy. Der Online-Handel wachse weiter. "Einkaufsmöglichkeiten allein locken nicht mehr so viele Menschen in die Stadtzentren", so der Städtetag-Hauptgeschäftsführer. Selbst große Kaufhausketten seien ins Straucheln geraten. (RND)

MALI-EINSATZ - Der Bund hat bislang rund 3,5 Milliarden Euro für den Mali-Einsatz der Bundeswehr ausgegeben. Die Bundesregierung rechnet damit, dass bis Mai 2024 weitere rund 760 Millionen Euro hinzukommen - dann sollen die letzten deutschen Soldaten das Land verlassen haben. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den zehnjährigen Bundeswehreinsatz in Mali somit auf rund 4,3 Milliarden Euro. Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Schriftliche Frage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die dem Spiegel vorliegt. (Spiegel)

EU-STABILITÄTSPAKT - Die EU-Kommission will den Stabilitätspakt aufweichen. Deutschland ist jedoch dagegen und pocht auf harte Vorschriften. Eine bisher unveröffentlichte Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, die der Welt vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass die Position der Bundesregierung Europa helfen könnte. Die Autoren der Studie haben berechnet, dass das Minus von Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland spürbar sinken würden, wenn die EU dem deutschen Vorschlag folgen würde. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.