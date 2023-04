The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2023ISIN NameDE000LB1P5D4 LBBW STUFENZINS 18/23DE000HSH5WB3 HCOB ZS 26 15/23XS2166002076 BK OF ENGLD 20/23MTN REGSDE000HLB4ZE6 LB.HESS.THR. IHS 20/23CH0242596143 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-23 449FR0013509890 AGENCE FR.DV 20/23 MTNAT000YOUINV0 ERSTE GP BNK 15-23 MTNCH0539032877 LONZA SW.FI. 20/23XS2332559553 BK OF CH. 21/23 MTNXS2338355360 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTNUS06406RAG20 BK OF NY MELLON 2023XS1401114811 MOL NYRT. 16/23XS1225626461 SMITHS GROUP 15/23XS1410519976 BP CAP.MKT 16/23 CVUS65334HAE27 CNOOC PETROLEUM N.A.2035XS1224953882 EUROF.SCIENTIF.15/UND.FLRCH0541537996 HENKEL 20/23 MTN SF