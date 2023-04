DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BANK - Im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung der Deutschen Bank haben Investoren die Regeln für Aktionärsfragen des Instituts kritisiert. "Wir wollen keine Distanz-Hauptversammlung", sagte Vanda Rothacker, Corporate-Governance-Expertin der Fondsgesellschaft Union Investment, dem Handelsblatt. Die Bank will die vorab eingereichten Fragen der Anteilseigner im Vorfeld schriftlich beantworten, auf dem Aktionärstreffen am 17. Mai können dann nur Nachfragen zu gegebenen Antworten und zu neuen Entwicklungen gestellt werden. Investorenvertreter wie Union Investment sehen darin einen Rückschritt. (Handelsblatt)

ENBW - Der Energiekonzern sieht sich mit Ermittlungen von Justiz und Aufsichtsbehörden konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur untersuchen, ob der Konzern Strom zu missbräuchlich überhöhten Preisen verkauft und damit gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat. Bekannt wurde das bereits seit Ende 2021 laufende Verfahren erst, als Behördenvertreter und Kriminalpolizei Ende Januar 2023 Geschäftsräume durchsuchten. Entsprechende Informationen der Zeitung wurden von den Behörden und EnBW bestätigt. Das Unternehmen versprach umfassende Kooperation und zeigte sich zuversichtlich, "dass sich die erhobenen Vorwürfe nicht bestätigen werden". Beschuldigt werden keine Manager, sondern drei Mitarbeiter aus dem Stromhandelsbereich. (Stuttgarter Zeitung)

LUFTHANSA - Die Gespräche der Fluggesellschaft über einen Einstieg bei der italienischen ITA Airways gehen in die Verlängerung. In Branchenkreisen in Rom heißt es, dass es noch Uneinigkeit zu den Preisfragen gebe - nämlich für welchen Betrag Lufthansa die wahrscheinlich zunächst angestrebten 40 Prozent übernehmen werde, und mit welchen Bedingungen die Option des italienischen Staates, zu denen die Regierung später weitere Anteile abgeben kann, ausgestattet werde. Zuletzt klang ITA euphorischer, man sei sich in den wichtigsten Punkten einig. In Lufthansa-Kreisen wurde zudem stets beteuert, der Preis sei nicht das entscheidende Thema. Dem Vernehmen nach geht es um 200 bis 300 Millionen Euro für einen 40-Prozent-Anteil. (FAZ)

PHILIPS - Der laufende Stellenabbau von Philips verkleinert die Belegschaft in Deutschland um knapp ein Zehntel. Das Abbauprogramm koste hierzulande "rund 400" Arbeitsplätze, sagte der Vorstandsvorsitzende Roy Jakobs der FAZ. "Das ist die Zahl, die wir momentan anschauen." Zum größeren Teil sind die Stellen sogar bereits weggefallen. "Mehrheitlich ist das 2022 und im ersten Quartal 2023 schon ausgeführt." Der niederländische Konkurrent von Siemens Healthineers streicht die Stellen vor allem wegen eines milliardenschweren Produktproblems mit Atemgeräten. (FAZ)

GOVRADAR - Die Beschaffung im öffentlichen Sektor ist teuer, kompliziert und langwierig. Gründer Sascha Soyk will mit seinem Start-up Govradar eine Plattform schaffen, über die Behörden mit wenigen Klicks Ausschreibungen vergaberechtskonform erstellen können, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen. In einer frühen Seed-Finanzierungsrunde hat Govradar jetzt prominente Geldgeber gefunden. Zu den Investoren gehören Ex-Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle, der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der frühere Roland-Berger-Chef Burkhard Schwenker und die Finanzcheck-Gründer Andreas Kupke und Moritz Thiele. (Handelsblatt)

