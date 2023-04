MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Personalsoftwarespezialist Atoss Software ist mit einem deutlichen Plus beim Umsatz und Gewinn ins laufende Jahr gestartet. Der Umsatz sei um 39 Prozent auf 36,2 Millionen Euro geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Das operative Ergebnis hat sich mit 11,6 Millionen Euro fast verdoppelt. Die entsprechende Marge habe um 9 Prozentpunkte auf 32 Prozent angezogen. Auf Basis des starken Jahresauftakts bekräftigte der Vorstand die Anfang des Jahres erhöhten Prognosen für 2023 bis 2025./zb/jha/