Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) ist nach Abschluss des 17. Rekordjahres in Folge eindrucksvoll in das neue Jahr gestartet und kann im ersten Quartal über neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten sehr deutlich um 39 Prozent auf Mio. EUR 36,2 (Vj. Mio. EUR 26,0). Das operative Ergebnis stieg von Mio. EUR 6,0 auf Mio. EUR 11,6 bei einer EBIT-Marge von 32 Prozent (Vj. 23 Prozent). Die dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung wurde neben dem planmäßigen Ausbau des Cloudgeschäfts wesentlich durch Umsätze aus Lizenzverkäufen beeinflusst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...