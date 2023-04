DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland bleiben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

TAGESTHEMA

Der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) bekräftigte einige Tage vor seiner ersten Ratssitzung als BoJ-Gouverneur die ultralockere Geldpolitik. "In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Bedingungen ist es angemessen, die geldpolitische Lockerung mit der derzeitigen Kontrolle der Zinskurve fortzusetzen", sagte Kazuo Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Sollten die Löhne und Preise schneller steigen als von der Notenbank erwartet, werde die BoJ eine Straffung der Geldpolitik in Erwägung ziehen, etwa durch eine Anhebung der Zinssätze, fügte er hinzu. Die Ratssitzung der BoJ findet am Donnerstag und Freitag statt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 104,0 zuvor: 104,2 16:00 Neubauverkäufe März PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.146,50 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.009,75 -0,4% Nikkei-225 28.645,17 +0,2% Hang-Seng-Index 19.635,85 -1,6% Kospi 2.476,44 -1,9% Shanghai-Composite 3.264,02 -0,3% S&P/ASX 200 Kein Handel wegen Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Mit einer Tendenz zur Schwäche notieren die Börsen in Ostasien am Dienstag. Insgesamt verläuft das Geschäft zurückhaltend, nachdem die Wall Street wenig verändert geschlossen hatte. Dort erklärten Beobachter den flauen Handel mit der Bilanzsaison. Zudem herrscht weiter Unsicherheit über die Geldpolitik der Notenbanken, voran der Federal Reserve. Erneut gegen den regionalen Trend zeigt sich der Markt in Japan etwas fester, der Nikkei-225 steigt um 0,2 Prozent. Gestützt werden die Aktien von der Hoffnung auf ein Wachstum bei den Ergebniszahlen der Unternehmen sowie der Aussicht auf ein Abmildern der aggressiven Geldpolitik der Zentralbanken. Etwas leichter notiert die Börse in Schanghai, weil der Optimismus wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft etwas abnimmt im Gefolge von Sorgen über eine weitere mögliche Zunahme an Covid-Fällen. Dies sorgt für Unsicherheit über die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung. Verkauft werden die Aktien von Hardware- und Software-Unternehmen. Deutlichere Verluste von 1,6 Prozent verzeichnet der Markt in Hongkong, angeführt werden die Verlierer von Technologieunternehmen. Im Gefolge der Rally ab dem späten März zeigt sich der Markt nun weiter unter Druck. In Korea verzeichnet der Kospi kräftige Abschläge von 1,9 Prozent, im Fokus steht auch hier die bevorstehende Berichtssaison. Derweil haben sich Rezessionsängste etwas verflüchtigt, weil sich das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gesteigert hat.

US-NACHBÖRSE

Bei der First Republic Bank haben die Kunden Einlagen im Umfang von 100 Milliarden Dollar abgezogen, nachdem das Vertrauen der Amerikaner in regionale Institute angesichts des Ausfalls zweier mittelgroßer Banken beschädigt worden ist. Dies geht aus dem Quartalsbericht hervor. Die Aktie brach um 22 Prozent ein.

Bei Cadence Design Systems waren gute Zahlen nicht gut genug. Der Spezialist für elektronische Systeme hat einen 13-prozentigen Umsatzanstieg im ersten Quartal verbucht und lag damit am oberen Ende der im Januar abgegeben Prognosespanne. Für die Aktien ging es dennoch 11,8 Prozent abwärts.

Aaron's übertraf die Gewinnschätzungen für das erste Quartal und erhöhte seine Prognose für dieses Jahr. Die Aktien des in Atlanta ansässigen Rent-to-Own-Einzelhändlers stiegen nachbörslich um 18,3 Prozent.

Whirlpool meldete zwar einen Verlust, doch zeigten sich Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie besser als erwartet. Die Aktien des Haushaltsgeräteherstellers stiegen um 3,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.875,92 +0,2% 66,96 +2,2% S&P-500 4.137,12 +0,1% 3,60 +7,8% Nasdaq-Comp. 12.037,20 -0,3% -35,25 +15,0% Nasdaq-100 12.969,76 -0,2% -31,01 +18,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 746 Mio 897 Mio Gewinner 1.635 1.350 Verlierer 1.331 1.612 Unverändert 110 138

Wenig verändert - Beobachter erklärten die Zurückhaltung mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich einige Anleger vorsichtshalber zurück, hieß es. Auch wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht, darunter am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals und am Freitag mit dem PCE-Preisindex ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmaßstab. Am Montag wurde der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Er verharrte im März mit minus 0,19 auf dem Stand des Vormonats. Coca-Cola (-0,2%) hat einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz für das erste Quartal gemeldet und den Jahresausblick bestätigt. Um 2,9 Prozent abwärts ging es mit der A-Aktie von Fox Corp, nachdem Starmoderator Tucker Carlson mitgeteilt hat, den Sender zu verlassen. Die Aktie von Getty Images machte einen Kurssprung um 31,0 Prozent. Der Finanzinvestor Trillium Capital will die Fotoagentur für knapp 4 Milliarden Dollar übernehmen. Bed Bath & Beyond brachen um 35,7 Prozent ein. Die schon seit geraumer Zeit angeschlagene Einrichtungskette hat einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem Versuche, die Ertragswende zu schaffen, endgültig gescheitert sind. Super Micro Computer fielen um 8,1 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das dritte Geschäftsquartal gekürzt hat, das im März endete.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,14 -3,4 4,17 -28,3 5 Jahre 3,61 -5,6 3,66 -39,3 7 Jahre 3,56 -6,8 3,62 -41,3 10 Jahre 3,52 -5,9 3,57 -36,4 30 Jahre 3,72 -5,5 3,78 -24,5

Der US-Anleihemarkt profitierte von der Vorsicht der Anleger. Steigende Kurse drückten die Notierungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1051 +0,0% 1,1047 1,0980 +3,2% EUR/JPY 148,42 +0,1% 148,24 147,41 +5,7% EUR/GBP 0,8854 +0,1% 0,8847 0,8831 +0,1% GBP/USD 1,2482 -0,0% 1,2485 1,2435 +3,2% USD/JPY 134,28 +0,1% 134,20 134,27 +2,4% USD/KRW 1.336,17 +0,2% 1.333,20 1.335,15 +5,9% USD/CNY 6,9090 +0,2% 6,8964 6,8968 +0,2% USD/CNH 6,9181 +0,2% 6,9027 6,9042 -0,1% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8488 7,8482 +0,5% AUD/USD 0,6678 -0,2% 0,6694 0,6681 -2,0% NZD/USD 0,6169 +0,1% 0,6165 0,6145 -2,9% Bitcoin BTC/USD 27.416,59 +0,0% 27.414,47 27.412,81 +65,2%

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach. Der Dollar-Index sank um 0,4 Prozent. Die Analysten von MUFG verwiesen auf die jüngsten Konjunkturdaten, die ein deutlich schwächeres Wachstum oder gar eine Rezession der US-Wirtschaft signalisiert hätten. Damit würde sich der US-Notenbank "die Tür zu Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf öffnen". Der Euro kehrte über die Marke von 1,10 Dollar zurück. Während von der Fed nur noch ein Zinsschritt nach oben erwartet wird und im Jahresverlauf schon wieder zwei Zinssenkungen, dürfte die EZB restriktiv bleiben, hieß es am Markt. Der Einlagensatz dürfte auf 3,75 Prozent steigen von aktuell 3 Prozent. "Die auseinanderdriftende Zinserwartung treibt den Euro", so ein Marktteilnehmer.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,71 78,76 -0,1% -0,05 -1,9% Brent/ICE 82,68 82,73 -0,1% -0,05 -2,6%

Die Ölpreise legten nach den Aufschlägen am Freitag erneut etwas zu. In der Vorwoche hatten sie aufgrund von Rezessionssorgen deutlich nachgegeben. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,3 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.991,32 1.989,58 +0,1% +1,75 +9,2% Silber (Spot) 25,13 25,18 -0,2% -0,05 +4,9% Platin (Spot) 1.089,65 1.087,00 +0,2% +2,65 +2,0% Kupfer-Future 3,95 3,95 -0,2% -0,01 +3,5%

Der Goldpreis profitierte etwas vom schwächeren Dollar und den gesunkenen Renditen. Der Preis für die Feinunze stieg leicht um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

JOHNSON & JOHNSON (J&J)

strebt mit dem Börsengang seiner Consumer-Health-Sparte Kenvue einen Milliardenerlös an. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, will J&J über 3 Milliarden US-Dollar erlösen.

FIRST REPUBLIC BANK

Das angeschlagene Vertrauen der Amerikaner in einige ihrer Regionalbanken hat der First Republic enorme Mittelabflüsse beschert. Die Kunden zogen zuletzt rund 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen aus der Bank ab, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Im ersten Quartal sackten die Einlagen um über 40 Prozent auf 104,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Niveau von 176,4 Milliarden Dollar Jahresende 2022 ab. Ohne Berücksichtigung der Aufstockung der Einlagen durch eine Gruppe Großbanken um JP Morgan um 30 Milliarden Dollar gingen damit 100 Milliarden Dollar verloren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.